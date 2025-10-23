شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا لقطات غريبة وأخرى مؤثرة في مختلف الملاعب، من بينها تكريم النجم البرتغالي الراحل، ديوغو جوتا، إلى جانب الأخطاء الدفاعية، التي كلّفت بعض الفرق الهزيمة، مثل نادي بودو غليمت النرويجي. وهي مشاهد باتت تميّز كل جولات مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية الكبرى.

وكرّم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء، النجم البرتغالي الراحل، ديوغو جوتا، بطريقة لافتة، بعدما وضع اسمه ضمن قائمة فريق ليفربول المنافس، الذي استضافه في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في بادرة إنسانية مؤثرة تعبّر عن روح الاحترام والتقدير، التي تجمع أندية القارة العجوز، وتخلّد ذكرى أحد أبرز اللاعبين، الذين تركوا بصمتهم في الملاعب الأوروبية.

• فرانكفورت قاموا بوضع إسم ديوغو جوتا في قائمة ليفربول قبل بداية المباراة. pic.twitter.com/DbdKSlO2AW — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 22, 2025

ووقع مدافعو نادي بودو غليمت النرويجي في أخطاء بدائية، كلفت فريقهم هزيمة قاسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد أمام غلطة سراي التركي، بعد أن استغل المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، تلك الهفوات بأداء حاسم، فسجل هدفين منح بهما التفوق لفريقه التركي، وأكد تفوقه في الخط الأمامي، لتتحول المباراة إلى درس قاسٍ للفريق النرويجي في كيفية التعامل مع الضغط الهجومي على مستوى دوري أبطال أوروبا.

Striker BURUKU!!! Victor Osimhen makes it 2-0!!! 🔥🦁 pic.twitter.com/spzDOOS5Nz — ⚡️AMG🔥 (@AMGistelrooy) October 22, 2025

غلطة سراي يضرب بهدف ثالث ♥️⚽️

pic.twitter.com/N54x2DL3mV — عمرو (@bt3) October 22, 2025

وخطف المهاجم الإنكليزي الشاب، جيمي غيتنس، الأضواء في مباراة تشلسي أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بعدما قدّم لقطة فنية رائعة حين استقبل الكرة بظهره بطريقة مذهلة ألهبت المدرجات، وأبرزت مهاراته العالية ضمن الجيل الجديد من نجوم النادي اللندني.

وشهدت المباراة بدورها حدثاً تاريخياً، بعدما سجّل الإسباني مارك غويو (19 عاماً) هدفاً جعله أصغر لاعب يهزّ الشباك لصالح تشلسي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحطم زميله البرازيلي إستيفاو ويليان (18 عاماً) الرقم القياسي ذاته بعد دقائق فقط، ليصبح أصغر من سجّل لـ "البلوز" في المسابقة. ولم يتوقف تميّز إستيفاو عند ذلك، إذ دوّن اسمه أيضاً كثالث أصغر لاعب يسجل من ركلة جزاء في تاريخ البطولة، خلف الإسبانيين بويان كركيتش ولامين يامال، الذي حقق هذا الإنجاز في اليوم السابق.

ودوّن الحارس الأسطوري، الألماني مانويل نوير، إنجازاً جديداً في مسيرته المبهرة، بعدما أصبح ثالث أكثر من حقق انتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 102 فوز، متقدماً على الحارس الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ101 انتصار، وخلف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتصدر القائمة بـ115 فوزاً، ومواطنه توماس مولر بـ111 انتصاراً. وهو إنجاز يؤكد المكانة الفريدة التي يحتلها نوير بين عمالقة اللعبة، ويعكس ثباته الاستثنائي في القمة على مدى سنوات من العطاء والبطولات.

Manuel Neuer joins an 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 top 5 with the most Champions League appearances 🆕⭐🧤 pic.twitter.com/mGrOseuN3D — LiveScore (@livescore) October 22, 2025

وانتهت مباريات الجولة بنتائج خلت من المفاجآت الكبرى، بعدما نجح معظم المرشحين نظرياً في حصد النقاط الثلاث، فريال مدريد الإسباني حقّق فوزاً صعباً على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد أمام جماهيره، بينما أمطر بايرن ميونخ الألماني شباك كلوب بروج البلجيكي برباعية نظيفة أكدت هيمنته. وواصل الفريقان الإنكليزيان ليفربول وتشلسي تألقهما بالنتيجة نفسها (5-1)، إذ عاد الأول بانتصار كبير من أرض آينتراخت فرانكفورت الألماني، في حين اكتسح الثاني ضيفه أياكس أمستردام الهولندي في ستامفورد بريدج.

واستعاد سبورتينغ لشبونة البرتغالي توازنه بفوز مستحق على أولمبيك مرسيليا الفرنسي الذي لعب منقوصاً عدداً، بهدفين مقابل واحد، فيما اكتفى موناكو الفرنسي وتوتنهام الإنكليزي، وأتالانتا الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، بنتيجة التعادل السلبي. أما مواجهتا الأربعاء الافتتاحيتان، فأسفرتا عن فوز غلطة سراي التركي على بودو غليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل واحد، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة أتلتيك بلباو الإسباني أمام كاراباغ الآذري.

واختُتمت جولة دوري أبطال أوروبا بمجموعة من المشاهد، التي جمعت بين المتعة والدهشة والتأثر، لتؤكد مجدداً أن هذه المسابقة ليست مجرد مباريات بحثاً عن النقاط، بل هي مسرح لقصص إنسانية ولحظات استثنائية تُخلّد في ذاكرة الجماهير. فمن تكريم ديوغو جوتا، الذي أعاد التذكير بقيم الوفاء في كرة القدم، إلى تألق الشباب في ملاعب الكبار، مروراً بإنجاز مانويل نوير، الذي يُعد مثالاً للاستمرارية في القمة، تجسدت في هذه الجولة معاني الدراما الكروية.