دوري أبطال أوروبا: تعرّف إلى المتأهلين مباشرة والمباريات الإقصائية

- تصدر أرسنال مجموعته في دوري أبطال أوروبا بثمانية انتصارات، بينما جاء بايرن ميونخ وليفربول في المركزين الثاني والثالث. توتنهام، برشلونة، وتشلسي احتلوا المراكز من الرابع إلى السادس، ومانشستر سيتي في المركز الثامن بعد فوزه على غلطة سراي. - ريال مدريد فشل في التأهل المباشر لدور الـ16 بعد خسارته أمام بنفيكا، ليحتل المركز التاسع، بينما تعادل باريس سان جيرمان ونيوكاسل ليحتلا المركزين الحادي عشر والثاني عشر. - ودعت أندية مثل مرسيليا وفياريال البطولة بعد جمع نقاط قليلة. لم تحدد بعد المواجهات في الدور الإقصائي، لكن من المتوقع أن يواجه باريس سان جيرمان أو نيوكاسل فرقًا مثل موناكو.

شهد اليوم الحاسم لدور المجموعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إثارة كبيرة، بعدما أسفر عن نتائج غير متوقعة وضعت بعض الفرق خارج حسابات التأهل المباشر إلى دور الـ16، فيما تعرّفنا إلى هوية الأندية التي ستخوض غمار الدور الإقصائي المقبل، وكذلك أولئك الذين ودعوا المنافسة بشكلٍ نهائي.

وتصدّر نادي أرسنال مرحلة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بثمانية انتصارات، وجاء خلفه بايرن ميونخ وصيفاً بـ21 نقطة من سبعة انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام "المدفعجية" أصحاب المركز الأول بنتيجة 1-3، أما المركز الثالث فذهب لفريق ليفربول بـ18 نقطة بعد انتصاره في الجولة الأخيرة 6-0، التي سجل خلالها النجم المصري محمد صلاح هدفاً مميزاً من ضربة حرة.

واحتلّ توتنهام المرتبة الرابعة بـ17 نقطة، ثم برشلونة خامساً (16)، بعد فوزه العريض على حساب كوبنهاغن بنتيجة 4-1، وتشلسي سادساً (16)، بعد تفوقه على نابولي 3-2، ثم سبورتينغ لشبونة البرتغالي سابعاً بالرصيد نفسه عقب انتصاره على أثلتيك بلباو، بينما ذهب المركز الثامن لنادي مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة أيضاً، إثر فوزٍ مهمٍ على أرضه في ملعب الاتحاد على حساب غلطة سراي التركي بهدفين نظيفين.

وفشل ريال مدريد الإسباني في حجز مقعدٍ مباشر في دور الـ16، بعد خسارته خارج أرضه أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-4 ليحتلّ المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وهو نفسه عدد نقاط إنتر ميلان صاحب المرتبة العاشرة، والفائز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين من دون ردّ، وخلفه جاء باريس سان جيرمان (11)، ومثله نيوكاسل (12)، برصيد 14 نقطة بعد تعادلهما في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة على ملعب بارك دي برانس "حديقة الأمراء".

واحتلّ فريق يوفنتوس المركز الـ13 بعد تعادله مع موناكو ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ومثله أتلتيكو مدريد الذي فوّت فرصة التأهل المباشر بعد خسارته أمام بودو غليمت النرويجي بشكلٍ مفاجئ على ملعب واندا متروبوليتانو بنتيجة 1-2، ثم أتالانتا الذي تعرّض للهزيمة على يد رويال يونيون بهدفٍ يتيم، في حين جاء بايرز ليفركوزن في المرتبة الـ16 برصيد 12 نقطة.

وجاء دورتموند في المركز الـ17 برصيد بلغ 11 نقطة على غرار أولمبياكوس اليوناني (المركز 18)، في حين ذهبت المرتبة الـ19 لكلوب بروج البجليكي بعشر نقاط، ومثله موناكو وقره باغ بالرصيد نفسه في المركزين 21 و22 على التوالي، ثم بودو غليمت الذي حقق المفاجأة بعد فوزه على أتلتيكو وقبلها مانشستر سيتي، حيث جمع تسع نقاط، في حين احتلّ بنفيكا المرتبة الـ24 وكان آخر المتأهلين.

ونصل إلى الأندية التي ودّعت دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي مرسيليا، وبافوس، ورويال يونيون، بعدما جمعت تسع نقاط، وأيندهوفن، وبلباو، ونابولي وكوبنهاغن ثماني نقاط، ثم أياكس ست نقاط، وآينتراخت فرانكفورت أربع نقاط فقط، ثم سلافيا براغ ثلاث نقاط، والأسوأ كان فياريال بنقطة واحدة في المركز الـ35، وخلفه متذيل الترتيب كايرات ألماتي الذي استقبل 22 هدفاً، وهز شباك خصومه سبع مرات فقط.

ولم تحدد بعد الفرق التي ستلتقي معاً في الدور الإقصائي (ذهاب وإياب) والمؤهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا بشكل رسمي، بانتظار إجراء القرعة، لكن في الصورة الأولية، سيواجه باريس سان جيرمان أو نيوكاسل كلّاً من موناكو أو قره باغ، بينما سيلعب أتلتيكو مدريد أو يوفنتوس أمام كلوب بروج أو غلطة سراي، وكذلك سيلعب إنتر أو ريال مدريد أمام بودو غليمت أو بنفيكا، وأتالانتا أو باير ليفركوزن أمام بوروسيا دورتموند أو أولمبياكوس.