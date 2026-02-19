دوري أبطال أوروبا: بودو غليمت يسقط إنتر وأتلتيكو مدريد يتعادل

- تعرض إنتر ميلان لهزيمة قاسية أمام بودو غليمت النرويجي بنتيجة 3-1، مما يضع الفريق النرويجي في موقف قوي للتأهل إلى دور الـ16، بفضل هجومه الفعال واستغلاله للأخطاء الدفاعية للخصم. - أتلتيكو مدريد فشل في تحقيق الفوز على كلوب بروج البلجيكي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 3-3، مما يجعل لقاء الإياب حاسماً ومعقداً للفريق الإسباني الذي يسعى للثأر والتأهل. - باير ليفركوزن الألماني حقق فوزاً مهماً على أولمبياكوس بنتيجة 2-0، مما يسهل مهمته في مباراة الإياب ويعزز فرصه في مواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا.

شهدت مواجهات ذهاب المُلحق المؤهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء، نتائج مفاجئة للغاية بين الأندية، بعدما تجرع إنتر ميلان الإيطالي مرارة الهزيمة، فيما أخفق أتلتيكو مدريد في تحقيق انتصار كان في المتناول، فيما خطف باير ليفركوزن الألماني فوزاً ثميناً.

وتعرض نادي إنتر ميلان إلى هزيمة مُذلة في مواجهة ذهاب المُلحق المؤهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد مُضيفه بودو غليمت النرويجي، الذي استعرض قوته الهجومية الضاربة، وحسم اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأمر الذي يجعله قريباً من مواصلة رحلته في المسابقة القارية.

وعجز إنتر ميلان عن الوقوف أمام المدّ الهجومي لنادي بودو غليمت النرويجي، الذي نجح في إيقاف خطورة نجوم الفريق الإيطالي، بالإضافة إلى التركيز على الهجمات المرتدة السريعة، وكيفية التعامل مع الأخطاء الدفاعية للخصم، الأمر الذي جعل نجوم الفريق النرويجي يتمكنون من فك شيفرة منافسهم، ويضعون قدماً في دور الـ16، إلا في حال حدوث مفاجأة في الإياب.

وفشل نادي أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه الأرجنتيني، دييغو سيميوني، في حسم مواجهة الذهاب ضد كلوب بروج البلجيكي، الذي انتفض بقوة في الشوط الثاني، وفرض التعادل بثلاثة أهداف لمثلها، ما يعني أن رفاق النجم جوليان ألفاريز لديهم مهمة معقدة في لقاء الإياب، الذي سيكون عبارة عن رد اعتبار لـ"الروخيبلانكوس"، الطامح إلى مواصلة رحلته في المسابقة القارية.

أما نادي باير ليفركوزن الألماني، فيُعد الرابح الأكبر من مواجهات ذهاب المُلحق المؤهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من تجاوز الاختبار الصعب أمام مُضيفه فريق أولمبياكوس، بهدفين مقابل لا شيء، الأمر الذي سيقوم بتسهيل مهمة الفريق الألماني في الإياب، وبخاصة أن جماهير الأخير تضغط، من أجل مواصلة رحلته في المسابقة القارية.