دوري أبطال أوروبا: برشلونة في مهمة التعويض وصدامات مثيرة منتظرة

- يلتقي برشلونة وأولمبياكوس في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى برشلونة لتعويض خسارته السابقة أمام باريس سان جيرمان، ويتفوق تاريخياً على الفرق اليونانية. يقترب لامين يامال من تحقيق رقم قياسي كأصغر لاعب يصل إلى 25 مباراة في نهائيات دوري الأبطال. - تشهد الجولة الثالثة مواجهات قوية، منها لقاء أرسنال وأتلتيكو مدريد، حيث يسعى أرسنال لتحقيق فوزه المائة، بينما يواجه باريس سان جيرمان باير ليفركوزن لمواصلة انتصاراته. - يواجه مانشستر سيتي فياريال، ويسعى إنتر ميلان لتحقيق العلامة الكاملة أمام سانت غيلواز، بينما يلتقي نيوكاسل مع بنفيكا، ويأمل دورتموند في الفوز على كوبنهاغن لتعويض خسارته الأخيرة.

يقص فريقا برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني شريط مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المواجهة بينهما في الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت القدس المحتلة، ويدخلها النادي الكتالوني بفرص كبيرة لحصد الانتصار معوضاً خسارته في الجولة السابقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ميدانه.

كما أن اللقاءات السابقة بين هذين الفريقين في مسابقات الاتحاد الأوروبي كانت في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2017-2018، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث فاز نادي برشلونة بنتيجة 3-1 على أرضه في الجولة الثالثة، قبل أن يتعادل 0-0 في اليونان في الجولة الرابعة. كما فاز نادي برشلونة بجميع مبارياته السبع على أرضه في مسابقات الاتحاد الأوروبي ضد الفرق اليونانية. وقد يصبح نجم نادي برشلونة لامين يامال (18 عاماً و100 يوم)، أصغر لاعب يصل إلى 25 مباراة في نهائيات دوري أبطال أوروبا.

ويحمل الرقم القياسي حالياً لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وارن زائير إيمري (19 عامًا و32 يومًا). ولم يفز أولمبياكوس في أي من آخر 16 مباراة خارج أرضه ضد الفرق الإسبانية في مسابقات الاتحاد الأوروبي (تعادلان و14 خسارة) وخسر آخر 11 مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا. كما فاز النادي اليوناني بمباراتين فقط من آخر 22 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (3 تعادلات و17 خسارة).

وفي التوقيت نفسه تقام مباراة كيرات ألماتي من كازاخستان وضيفه بافوس من قبرص، وكل فريق أمام فرصة كبيرة من أجل تحقيق انتصاره الأول في البطولة مستغلاً تقارب المستوى بينهما، والتعثر اليوم يعني أن تحقيق انتصار تاريخي سيكون أمرا شبه مستحيل. ويُعتبر لقاء أرسنال الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني الأبرز في الدفعة الثانية من المواجهات التي تنطلق عند الساعة العاشرة مساء، باعتبار نتائج الفريقين في المباريات الأخيرة في مختلف المسابقات ما سيجعل القمة مشتعلة، وقد فاز أرسنال بمبارياته الست الأخيرة في أبطال أوروبا ضد الفرق الإسبانية، وهو أول فريق يحقق مثل هذه السلسلة في تاريخ دوري الأبطال.

وسيكون فوز أرسنال رقم 100 للنادي في دوري أبطال أوروبا، فيما لم يفز أتلتيكو بأي من مبارياته التسع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الإنكليزية (4 تعادلات و5 خسارات)، منها مباراة الجولة الأولى من هذه النسخة أمام ليفربول. وفشل الفريق الإسباني في التسجيل مرة واحدة فقط في آخر 18 مباراة له في دوري أبطال أوروبا. وسجل نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز سبعة أهداف في آخر سبع مباريات له في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يسجل أبداً ضد أرسنال في أربع مباريات مع فريقه السابق مانشستر سيتي.

ويحلّ باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفاً على باير ليفركوزن الألماني أملاً في حصد العلامة الكاملة بعد بداية قوية بينما تبدو فرص الفريق الألماني ضعيفة للتألق أمام جماهيره رغم تأثير الغيابات في صفوف النادي الفرنسي الذي فاز في آخر مواجهتين أمام منافسه. ولم يُهزم ليفركوزن في آخر خمس مباريات له ضد الفرق الفرنسية (فاز 3 مرات وتعادل مرتين). كما خسر ليفركوزن مباراتين فقط من آخر 18 مباراة له أوروبياً (فاز 11 وتعادل 5). وفاز حامل اللقب بـ12 من آخر 14 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (خسر مباراتين) ويطمح إلى تحقيق تأهل سريع ليتفادى صعوبات الموسم الماضي في هذا الدور من المسابقة.

وستكون مهمة مانشستر سيتي الإنكليزي صعبة عندما يحل ضيفاً على فياريال الإسباني الذي يعتبر من أفضل الفرق أمام جماهيره وفرض تعادلاً مثيراً في الجولة الماضية على ضيفه يوفنتوس الإيطالي (2ـ2)، وقد فاز مانشستر سيتي بالمباراتين الوحيدتين في المسابقات الأوروبية التي جمعت الفريقين، ولم يفز فياريال بأي من آخر ثماني مباريات خاضها أوروبياً ضد الفرق الإنكليزية (تعادل 3 وخسر 5). وقد انهزم النادي الإسباني مباراة واحدة فقط من آخر عشر مباريات خاضها على أرضه في مسابقات الاتحاد الأوروبي (فاز 6 وتعادل 3). أما مانشستر سيتي فقد انتصر بخمس من آخر ست مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الإسبانية (خسر مباراة واحدة).

وفي بقية المباريات، سيكون إندهوفن الهولندي في مواجهة نابولي الإيطالي، الذي شهدت نتائجه تراجعاً في المباريات الأخيرة بسقوطه في الدوري المحلي منذ أيام قليلة أمام تورينو، كما أنه حصد انتصاراً صعباً في الجولة الثانية من دوري الأبطال، كما يبحث مُضيفه عن الانتصار الأول في هذه النسخة. أما إنتر ميلان فإنه قادر على الانتصار على سانت غيلواز البلجيكي وبالتالي الحصول على العلامة الكاملة، رغم أن الفريق البلجيكي تألق في الجولة الافتتاحية بانتصاره على إندهوفن في هولندا، ولكن إنتر الذي حقق كسباً معنوياً كبيراً بانتصاره على روما يوم السبت في الكالتشيو، قادر على تفادي المفاجآت والعودة بانتصار ثالث، مستغلاً خوضه مباريات أمام منافسين أقل مستوى في بداية البطولة.

وسيكون لقاء نيوكاسل الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي شديد التنافس، في ثاني تنقل توالياً لبنفيكا إلى إنكلترا بعد خسارته في الجولة الثانية أمام تشلسي، وفرص الفريق البرتغالي في العودة بالانتصار قائمة رغم عدم انتظام مستواه ولكنه يملك أسماء قوية قد تستغل عدم استقرار أداء الفريق الإنكليزي منذ بداية الموسم. وسيحاول دورتموند الألماني تعويض خسارته في قمة الدوري الألماني منذ أيام قليلة أمام بايرن ميونخ، بالانتصار على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي الذي حصد نقطة وحيدة بعد مباراتين بينما حصد النادي الألماني أربع نقاط وهو يدرك جيداً أن المباراة في متناوله في رحلته من أجل الفوز بمقعد يضمن له التأهل المباشر.