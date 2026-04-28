دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يبحث عن كسر هيمنة بايرن ميونخ

- يواجه باريس سان جيرمان بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتفوق بايرن تاريخياً في المواجهات المباشرة، محققاً 9 انتصارات مقابل 6 لباريس، ويسعى باريس للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة توالياً. - يمتلك بايرن ميونخ سجلاً قوياً أمام الأندية الفرنسية، بفوزه في 14 من آخر 16 مباراة أوروبية، بينما يسعى باريس لتحقيق انتصاره رقم 100 في دوري الأبطال. - يقود المباراة الحكم السويسري ساندرو شيرر، وتشهد تألقاً فردياً لنجوم الفريقين، مثل هاري كين وماركينيوس ونونو مينديز.

يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء (الساعة 10 مساء بتوقيت القدس المحتلة)، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. وسيكون لقاء الفريقين، محطة جديدة بتاريخ الصدامات الأوروبية بين العملاقين، إذ تُعد هذه المباراة اللقاء السادس عشر بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، جميعها جاءت في إطار البطولة القارية، مع أفضلية واضحة للفريق الألماني الذي حقق 9 انتصارات مقابل 6 لباريس.

وبحسب تقرير موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يواصل بايرن فرض هيمنته في السنوات الأخيرة، بعدما فاز في آخر خمس مواجهات مباشرة بين الطرفين، من بينها انتصاره هذا الموسم 2-1 في باريس خلال دور المجموعات، ليؤكد تفوّقه المستمر في هذه القمة الأوروبية. وعلى مستوى المواجهات الإقصائية، يمتلك بايرن سجلاً بارزاً أمام النادي الفرنسي، حيث تُوج على حسابه في نهائي 2020 بهدف دون رد، ثم أطاح به في ثمن نهائي نسخة 2022-2023 بنتيجة إجمالية 3-0. في المقابل، نجح باريس في إقصاء بايرن في ربع نهائي موسم 2020-2021 بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادل مثير 3-3 في مجموع المباراتين. وإحصائياً، حقق باريس سان جيرمان ثلاثة انتصارات فقط في آخر 11 مواجهة أوروبية أمام أندية ألمانية، مقابل تعادلين وست هزائم، كما يواجه الأندية الألمانية في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة، بعدما فاز على لايبزيغ 3-0 في مباراة واحدة عام 2020، وخسر أمام بوروسيا دورتموند في نسخة 2023-2024.

ويدخل النادي الباريسي هذه المرحلة القارية المتقدمة للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز غير مسبوق لأي نادٍ فرنسي في تاريخ المسابقة، إذ سبق له الوصول إلى نصف النهائي خمس مرات، فاز في اثنتين منها وخسر ثلاثاً. وفي حال تحقيق الفوز، سيصل باريس إلى انتصاره رقم 100 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول نادٍ فرنسي يحقق هذا الرقم، علماً أن أول فوز له في المسابقة كان عام 1994 أمام بايرن ميونخ نفسه بنتيجة 2-0. وعلى صعيد الأرقام الفردية، قد يخوض القائد البرازيلي ماركينيوس مباراته رقم 120 في دوري الأبطال، ليعادل الرقم القياسي البرازيلي المسجل باسم روبرتو كارلوس، فيما يقترب البرتغالي نونو مينديز من دخول تاريخ البطولة كونه أصغر لاعب برتغالي يصل إلى 50 مباراة في المسابقة. من جانبه، يدخل بايرن ميونخ المواجهة بسجل قوي أمام الأندية الفرنسية، بعدما فاز في 14 من آخر 16 مباراة أوروبية ضدها، إضافة إلى تفوقه في أغلب مواجهاته الإقصائية المباشرة، حيث حسم 5 من 7 مواجهات ذهاب وإياب، وفاز في جميع مواجهاته الثلاث بنظام المباراة الواحدة أمام الفرق الفرنسية.

ويخوض بايرن هذه المباراة وهو في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ22 في تاريخه، حيث تأهل من 11 من أصل 21 مواجهة سابقة في هذا الدور، لكنه يعاني مؤخراً في هذا المرحلة، إذ خسر آخر خمس مواجهات إقصائية ذهاباً وإياباً في نصف النهائي، باستثناء فوزه الكبير على ليون الفرنسي في نسخة 2020. وعلى المستوى الفردي، يواصل الإنكليزي هاري كين تألقه اللافت، حيث سجل 12 هدفاً في نسخة هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له في دوري الأبطال، ليصبح أيضاً أكثر لاعب إنكليزي تسجيلاً في موسم واحد بتاريخ المسابقة، كما نجح في التسجيل في خمس مباريات متتالية للمرة الأولى في مسيرته الأوروبية، في إنجاز لم يحققه سوى ستيفن جيرارد بين اللاعبين الإنكليز في تاريخ البطولة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة المرتقبة بقيادة السويسري ساندرو شيرر، ويساعده الثنائي الإسباني أنخيل نيفادو وغوادالوبي بوراس أيوسو، وسيكون الإسباني الثالث خيسوس جيل مانزانو الحكم الرابع. وسيتولى الثنائي الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي وغييرمو كوادرا فرنانديز مهمة تطبيق تقنية الفيديو المساعد "فار". وسبق أن أدار الحكم السويسري مباراة واحدة لسان جيرمان هذا الموسم، حقق خلالها الفوز 4-صفر على أتالانتا الإيطالي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري. وبخلاف مواجهة أتالانتا، أدار شيرر مباراة انتهت بالتعادل بين سان جيرمان وكلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022. في المقابل، لم يسبق للحكم السويسري إدارة أي مباراة لبايرن ميونخ في أوروبا هذا الموسم، لكنه قاد مباراتين للعملاق البافاري في مواسم سابقة، أولاهما فاز بايرن على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد في دور المجموعات موسم 2020-2021، والثانية خسر 1-2 أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بالموسم الماضي. وأدار ساندرو شيرر 22 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، أشهر خلالها أكثر من 100 إنذار، إضافة إلى أربع بطاقات حمراء، واحتسب ثماني ركلات جزاء.