دوري أبطال أوروبا المقبل يتشكل... تعرف إلى الأندية المتأهلة حتى الآن

انتهى موسم الدوريات الأوروبية 2025-2026، واكتمل جزء كبير من صورة المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2026-2027، إذ توزعت الأندية المتأهلة حالياً على المستويات الأربعة للقرعة التي تُقام عادةً في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيضمّ المستوى الأول لدوري أبطال أوروبا 2026-2027، كما هو مُتوقع حالياً: باريس سان جيرمان الفرنسي بطل فرنسا، بايرن ميونخ الألماني بطل ألمانيا، ريال مدريد الإسباني، ليفربول الإنكليزي، إنتر ميلان الإيطالي بطل الكالتشيو، مانشستر سيتي الإنكليزي، أرسنال بطل البريمييرليغ، برشلونة بطل الليغا، وأخيراً أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما المستوى الثاني فقد تشكّل من أندية بوروسيا دورتموند الألماني (وصيف البوندسليغا)، روما الإيطالي (ثالث الكالتشيو)، بورتو (بطل الدوري البرتغالي) وسبورتينغ (وصيفه)، أستون فيلا (رابع الدوري الإنكليزي)، مانشستر يونايتد (ثالث الدوري الإنكليزي)، كلوب بروج (بطل الدوري البلجيكي)، ريال بيتيس (المركز الخامس في الليغا)، أيندهوفن (بطل الدوري الهولندي)، أما المستوى الثالث فسيضم أندية فينورد الهولندي وليل، وليون (إذا تأهل من التصفيات التأهيلية الأخيرة)، بودو غليمت (إذا تأهل من التصفيات التأهيلية الأخيرة)، نابولي الإيطالي، لايبزيغ الألماني، فياريال الإسباني، شاختار دونتسك الأوكراني وغلطة سراي التركي.

في المقابل سيضمّ المستوى الرابع لقرعة دوري أبطال أوروبا كلاً من النجم الأحمر الصربي (إذا تأهل من التصفيات التأهيلية الأخيرة)، دينامو زغرب الكرواتي (إذا تأهل من التصفيات التأهيلية الأخيرة)، سلتيك الاسكتلندي (إذا تأهل من التصفيات التأهيلية الأخيرة)، سلافيا براغ، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (إذا تأهل من التصفيات التأهيلية الأخيرة)، شتوتغارت الألماني، ليخ بوزنان البولندي (إذا تأهل من التصفيات التأهيلية الأخيرة)، وأخيراً ناديي كومو الإيطالي ولانس الفرنسي.