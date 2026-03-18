دوري أبطال أوروبا: اختبار صعب لبرشلونة وليفربول

- يسعى برشلونة لتحقيق الفوز ضد نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل في الذهاب، ويمتلك سجلاً قوياً ضد الفرق الإنجليزية في هذه المرحلة. - يستضيف بايرن ميونخ فريق أتالانتا بعد فوزه الساحق 6-1 في الذهاب، ويتميز بسجل قوي في دور الـ16، حيث فاز في 13 من آخر 14 مواجهة. - يواجه غلطة سراي تحدياً أمام ليفربول بعد خسارته في الذهاب، بينما يسعى أتلتيكو مدريد لتأكيد تأهله بعد فوزه على توتنهام، ويمتلك ليفربول تاريخاً قوياً في دوري الأبطال.

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الأربعاء، إلى عدد من المواجهات المثيرة، التي ستقام بين الأندية، ضمن منافسات إياب دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ من المتوقع أن يكون اللقاء بين برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد، هو الأبرز بلا منازع، بسبب ما حدث في لقاء الذهاب.

ويحل نيوكاسل يونايتد ضيفاً على برشلونة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القدس المحتلة، وأعين جماهير الرياضة على ما سيحدث في مباراة الإياب، خاصّة أن الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، تمكن من خطف التعادل في الثواني الأخيرة، ما جعل رفاق الموهبة لامين يامال، يواصلون رحلة التمسك في الذهاب بعيداً بالمسابقة القارية.

وتأهل برشلونة في عشر من أصل خمس عشرة مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب ضد فرق إنكليزية، بينما فاز نيوكاسل في مباراة واحدة وخسر اثنتين من أصل ثلاث مباريات خاضها بنظام الذهاب والإياب أمام الأندية الإسبانية، لكن الفريق الكتالوني استطاع تحقيق الانتصار في آخر خمس مباريات في دور الـ16 ضد أندية "البريمييرليغ"، وفي 15 من أصل 16 مباراة خاضها في هذه المرحلة من المسابقة القارية عموماً، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وفاز برشلونة في 23 من أصل 29 مباراة خاضها بنظام الذهاب والإياب بعد التعادل في مباراة الذهاب خارج أرضه، بما في ذلك 11 من أصل 14 مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لم يفشل برشلونة في التسجيل إلّا في مباراة واحدة من آخر 29 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة له في المسابقة القارية، لكن الفريق الكتالوني لم يخسر سوى مواجهتَين من أصل 37 مباراة خاضها على أرضه في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام فرق إنكليزية (22 فوزاً و13 تعادلاً)، ولم يُهزم في آخر 14 مباراة (9 انتصارات و5 تعادلات) منذ خسارته 2-1 أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من المسابقة في موسم 2006-2007.

وفي المباراة الثانية، التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، يستقبل بايرن ميونخ ضيفه أتالانتا، الذي يُمني نفسه بتحقيق معجزة، بعدما تجرع مرارة الهزيمة في الذهاب، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، خاصة أن العملاق "البافاري" لم يخسر سوى مباراتَين من آخر 17 مباراة له في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (12 فوزاً وثلاثة تعادلات)، إذ حقق سبعة انتصارات وسبع هزائم من أصل 14 مباراة ذهاب وإياب في المسابقات القارية ضد فرق إيطالية.

وفاز الفريق الألماني في 13 مباراة من آخر 14 مواجهة له في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك ستة انتصارات متتالية منذ خسارته أمام ليفربول في موسم 2018-2019، إذ لم يخسر سوى مباراتَين من آخر 25 مباراة له في هذه المرحلة (18 فوزاً و5 تعادلات) بعد فوزه بنتيجة 6-1 في مباراة الذهاب. وانتصر بايرن ميونخ في 28 مباراة من أصل 29 مباراة ذهاب وإياب في المسابقات القارية، بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه، بعدما حقق الفوز بفارق خمسة أهداف في أربع من تلك المباريات وتأهل في كل مرة، ولم يتعرض للهزيمة بأكثر من أربعة أهداف في أي بطولة من بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي التوقيت نفسه، يدخل غلطة سراي امتحاناً صعباً للغاية أمام مُضيفه ليفربول، الذي تجرع مرارة الهزيمة بهدف نظيف في الذهاب، لكن "الريدز" يتسلح بأرقامه في تاريخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما بلغ دور 16 في ثمانية من أصل تسعة مواسم، إلّا أنه يواجه فريقاً تركياً يطمح إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013. وفاز غلطة سراي في مباراتَين وخسر اثنتَين من أصل أربع مباريات خاضها ذهاباً وإياباً في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد فرق إنكليزية، بينما انتصر ليفربول في مباراتَين وخسر واحدة من أصل ثلاث مباريات خاضها أمام فرق تركية.

ونختم مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يطمح إلى حسم تأهله إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بعدما حقق انتصاراً ثميناً على توتنهام الإنكليزي في مباراة الذهاب، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين. وحقق نادي أتلتيكو مدريد عشرة انتصارات من أصل 14 مباراة خاضها ذهاباً وإياباً في المسابقات القارية ضد الأندية الإنكليزية، رغم هزيمته في مباراتين من آخر ثلاث مباريات، بينما خسر توتنهام جميع مبارياته الأربع السابقة في هذه البطولة أمام فرق "الليغا".