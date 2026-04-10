دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية: مهمات عربية وقمم مثيرة

- يشهد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهات قوية بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز، والجيش الملكي ونهضة بركان، مما يعكس تنوع الأساليب بين شمال وجنوب القارة. - في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، يلتقي شباب بلوزداد مع الزمالك، واتحاد العاصمة مع أولمبيك آسفي، حيث تتنافس الأندية ذات الخبرة مع الطامحة لكتابة تاريخ جديد. - أعلن الاتحاد الأفريقي عن جوائز مالية قياسية، مما يضيف بُعداً اقتصادياً مهماً للمسابقات، ويزيد من الضغط على الفرق لتحقيق نتائج إيجابية.

تدخل مسابقتا الأندية الأفريقية اعتباراً من اليوم الجمعة واحدة من أكثر مراحلها حساسية وإثارة، مع انطلاق ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية في مواجهات تحمل الكثير من الحسابات الفنية والرهانات المعنوية والمالية، وستكون أربعة فرق في كل بطولة على بُعد خطوتين فقط من المجد القاري.

وتقام اليوم الجمعة قمة مثيرة بين شباب بلوزداد الجزائري والزمالك المصري، عند الساعة 22:00 بتوقيت القدس المحتلة، ضمن نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في حين يلعب السبت اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسفي المغربي. أما مسابقة دوري أبطال أفريقيا فستبدأ المعارك فيها يوم السبت، حينما تقام قمة مغربية بين الجيش الملكي ونهضة بركان، وستكون الإثارة منتظرة في مواجهة الترجي وصن داونز المقررة الأحد المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن رسمياً مواعيد مباريات هذا الدور وأماكنها، على أن تُلعب مواجهات الإياب بين 17 و19 إبريل/نيسان. كما سبق وأعلن أن النسخة الحالية تشهد رقماً قياسياً في إجمالي الجوائز المالية يبلغ 48 مليون دولار، إذ ينال بطل دوري الأبطال ستة ملايين دولار، فيما يحصل بطل الكونفدرالية على أربعة ملايين دولار.

دوري أبطال أفريقيا

في دوري أبطال أفريقيا، تبدو الصورة مشتعلة منذ البداية، لأن نصف النهائي يقدّم صدامين مختلفين في الهوية، لكنهما متساويان في الثقل والندية. الأول يجمع بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة تُلعب يوم الأحد 12 إبريل في مدينة رادس، بينما يشهد نصف النهائي الآخر ديربي مغربياً خالصاً بين الجيش الملكي ونهضة بركان يوم السبت 11 إبريل في الرباط. وتمنح هذه التركيبة البطولة بعداً خاصاً، لأنها تجمع بين مدرسة شمال أفريقيا بخبرتها التكتيكية التقليدية، وبين القوة البدنية والتنظيم الحديث الذي تمثله الأندية القادمة من جنوب القارة.

وتبدو مواجهة الترجي وصن داونز، على الورق، واحدة من أقوى مباريات الموسم القاري بأكمله. فالترجي يدخل اللقاء مدعوماً بإرثه التاريخي الكبير في البطولة، وبخبرة طويلة في التعامل مع الأدوار الإقصائية، كما أن اللعب في رادس يمنحه أفضلية نفسية وجماهيرية لا يمكن التقليل من شأنها. في المقابل، يأتي صن داونز بصفته أحد أكثر الفرق استقراراً فنياً في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، واسماً حاضراً باستمرار في المراحل المتقدمة من البطولة. ويعتبر الصدام مواجهة بين اثنين من أكثر الأندية ثباتاً على المستوى القاري، وهو توصيف يعكس حجم التوازن المتوقع في هذا الموعد. وسيحاول الترجي غالباً فرض إيقاعه مبكراً والبحث عن أفضلية قبل السفر إلى بريتوريا، بينما سيدخل صن داونز بعقلية هدفها الخروج بنتيجة تبقي كل شيء مفتوحاً قبل الإياب.

أما المباراة الثانية في دوري الأبطال بين المغربيين الجيش الملكي ونهضة بركان، فهي لا تقل سخونة، بل تحمل خصوصية أكبر لأنها تضمن سلفاً وجود ممثل مغربي في النهائي. الجيش الملكي، صاحب التاريخ المحلي والقاري المعروف، يصل إلى هذا الموعد وهو يدرك أن اللعب في الرباط يمنحه فرصة ذهبية لوضع قدم أولى في النهائي، خصوصاً أن مباريات الديربيات المحلية غالباً ما تُحسم بالتفاصيل الصغيرة أكثر من الفوارق الفنية الواضحة. في الجهة المقابلة، يبدو نهضة بركان فريقاً يعرف جيداً كيف يدير مباريات الكؤوس، حتى وإن ارتبط اسمه في السنوات الأخيرة أكثر بكأس الكونفيدرالية، إلا أن وجوده هنا في نصف نهائي دوري الأبطال يعكس تطوراً واضحاً في شخصيته القارية.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وفي كأس الكونفيدرالية لا تقل الإثارة عن دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بل إن طبيعة المواجهات تمنح البطولة طابعاً تنافسياً خاصاً، خصوصاً مع حضور أندية ذات خبرة كبيرة وأخرى تبحث عن كتابة فصل جديد في تاريخها. وتبقى الأنظار متجهة إلى مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي السبت في الجزائر، بعد أن يلعب اليوم الجمعة الزمالك المصري مع بلوزداد الجزائري. ويظل اتحاد العاصمة من الفرق المرشحة بقوة نظراً إلى خبرته القارية، في حين أن أولمبيك آسفي يواصل تقديم نفسه مفاجأةً قويةً بعد تجاوزه محطة صعبة في الأدوار السابقة وبلوغه المربع الذهبي. هذا النوع من المواجهات غالباً ما يكون مفتوحاً على أكثر من سيناريو؛ فريق جزائري معتاد على صلابة المباريات المغاربية أمام فريق مغربي يدخل بثقة متصاعدة ورغبة في استثمار الزخم.

وإذا كان اتحاد العاصمة سيعتمد على عاملي الأرض والتنظيم، فإن آسفي سيبحث على الأرجح عن هدف ثمين خارج الديار قد يغيّر ميزان الحسابات قبل لقاء العودة في المغرب. وما يجعل هذا الدور أكثر اشتعالاً ليس أسماء الأندية أو حساسية المواعيد فقط، بل أيضاً أن هامش الخطأ أصبح شبه معدوم. ففي هذه المرحلة، لا تُمنح الفرص مرتين، وأي تفصيل صغير أو هدف مبكر أو هفوة دفاعية، أو حتى قرار تكتيكي متأخر، قد تغيّر مصير موسم كامل. كما أن الأرقام المالية القياسية التي أعلنها الكاف تضيف ضغطاً إضافياً على الجميع، لأن الوصول إلى النهائي لم يعد مجرد إنجاز معنوي أو تاريخي، بل بات أيضاً مكسباً اقتصادياً مهماً يعكس تطور قيمة المسابقات الأفريقية على مستوى التسويق والاستثمار، ولهذا، فإن جولة الذهاب قد تتحول إلى المنعطف الحقيقي الذي يرسم ملامح النهائي قبل أسبوع الحسم.