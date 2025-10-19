دوري أبطال أفريقيا.. مولودية الجزائر والجيش المغربي لتحقيق الانتصار

تستكمل الأندية، اليوم الأحد، رحلة جولة ذهاب الدور الثاني من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، بمواجهات صعبة من أجل وضع قدم في دور المجموعات الذي يضم 16 فريقاً.

وتتجه الأنظار صوب نادي مولودية (بطل الدوري الجزائري)، عندما يحل ضيفاً على فريق كولومب سبورتيف الكاميروني في ملعب الأخير، تحت قيادة مديره الفني رولاني موكوينا، وهو يعتمد على طريقة لعب دفاعية مع سلاح الهجمات المرتدة التي يجيدها المولودية في ظل امتلاكه لاعبين أصحاب سرعات تحول كبيرة. ويراهن الفريق الجزائري على تشكيلة قوية، يأتي على رأسها أيوب عبد اللاوي قائد الفريق، وزكريا نعيجي، ومحمد زوغرانا، ومحمد بن خماسة، ومروان خليف. وينضم أيضاً إلى الفريق لاعبه الجديد إسحق بوصوف الذي خضع لتجهيز فني خلال فترة التوقف. ويأمل مدرب مولودية الجزائر العودة من ملعب سبورتيف الكاميروني بنتيجة التعادل أو الفوز، لتسهيل مأمورية جولة الإياب.

في المقابل، يدخل نادي الجيش الملكي المغربي اختباراً صعباً في أبطال أفريقيا هذا الموسم، عندما يلتقي هوريا كوناكري الغيني في تحدٍ جديد أمام فريق جيد، ويضم لاعبين صغار السن، وصاحب نزعة هجومية قوية. ويتسلح ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي اللقاء بخبرات لاعبيه الذين لمعوا على الصعيد الدولي برفقة منتخب المغرب للمحليين في وقت سابق، أملاً في ترجيح كفته، وحصد الانتصار. وتضم تشكيلة الجيش الملكي لاعبين مميزين مثل التكناوتي، أغوستو كارنيرو، أنس باش، فالو فيرموس ميندي، زين الدين الدراك، يوسف الفحلي، محسن بوريكة، رضا سليم، ربيع حريمات، وحمودان. ويعتبر رضا سليم العائد من تجربة احتراف في الأهلي المصري أهم ورقة في تشكيلة المدرب، ويعوّل عليه في قيادة الهجمات، وصناعة الفرص، وتسجيل الأهداف. كذلك يواجه نادي نواذيبو الموريتاني نظيره في استاد مالي في لقاء لن يكون سهلاً، وسط أحلامه في متابعة الرحلة بمسابقة أبطال أفريقيا هذا الموسم (2025-2026)، مع امتلاك الفريق المالي لاعبين أصحاب خبرات قارية، ويسعى نواذيبو لتحقيق الفوز بفارق هدف، أو هدفين على الأقل، للاقتراب من دور المجموعات.

وبعيداً عن أبطال أفريقيا لكرة القدم، تحديداً بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، تتواصل رحلة الأندية العربية ممن غابت عن ضربة البداية في الدور الأول، وتأهلت مباشرةً إلى الدور الثاني، إذ يحل نادي شباب بلوزداد الجزائري ضيفاً على هافيا كوناكري الغيني في لقاء خارج التوقعات بالنسبة إلى ممثل الجزائر وأحد المرشحين للمنافسة. وتمثل المباراة بالنسبة إلى الفريق الجزائري اختباراً مثيراً، خصوصاً في ظل تراجع نتائجه في الدوري المحلي خلال الفترة الأخيرة، ويسعى لتحقيق نتيجة طيبة يدشن بها مشواره في البطولة بقوة.

ويملك شباب بلوزداد أوراقاً رابحة عدة في تشكيلة المدرب سعد راموفيتش، مثل بوكرشاوي، وعبد الرحمن مزيان، وعبد الرؤوف بن غيث، ونوفل خاسف، رباعي المنتخب الجزائري، بخلاف لاعبين مثل أندري شيكشيي، وفريد ملالي، وكاسيس، ومحمد علي بن حمودة، وبلحوسيني، وشعال، وسط توقعات باللعب بطريقة (4-3-3). ويأمل سعد راموفيتش إسكات الانتقادات التي تعرّض لها من خلال الفوز والتأهل بشكل مستحق إلى الدور التالي، وتجنب شبح الرحيل.

ويحل نادي اتحاد العاصمة الجزائري (بطل نسخة 2023) ضيفاً على فريق أكاديمية آمادو ديالو العاجي في لقاء مهم بالنسبة إلى مديره الفني عبد الحق بن شيخة، حيث عانى الفريق الجزائري في الفترة الأخيرة من اهتزاز فني، بسبب تراجع نتائجه في الأسابيع الأولى من عمر الدوري المحلي تعرض معها المدرب بن شيخة لانتقادات واسعة من الجماهير، إضافة إلى أزمة إصابات لاحقت لاعبين في صفوفه، مثل رياض بن عياد مهاجم الفريق وهدافه الذي خضع لعلاج مكثف.

وينزل نادي الوداد المغربي في ضيافة أشانتي كوتوكو الغاني، في اختبار لا يُحسد عليه الوداد، لما يملك صاحب الأرض من شعبية وجماهيرية متحمسة تدعم اللاعبين. ويراهن الوداد على خبرات لاعبيه في أرض الملعب، مثل محمد رايحي، حمزة الهنوري، مهدي بن عبيد، بوشتة، أبو الفتح، لعميرات، وباكاسو، بطريقة لعب (4-3-3)، وسط توقعات بأن يلعب الوداد بطريقة متوازنة وتأمين الجانب الدفاعي بشكل أكبر.

وخارج ملعبه يواجه نادي النجم الساحلي التونسي نظيره نيروبي الكيني في عقر دار الأخير، في اختبار صعب بالنسبة إلى الفريق الساعي للعودة بنتيجة مرضية. وتمثل المباراة تحدياً كبيراً بالنسبة إلى المدرب محمد علي نفخة، الذي حُوِّل من مدرب مساعد إلى مدير فني للفريق التونسي، ومنحه صلاحيات كاملة في إدارة الفريق، ويسعى لتدشين بداية قوية له كرجل أول يراهن عليه النجم الساحلي لنهاية الموسم. وفي الجولة نفسها، يتقابل فريق دغوليبا المالي مع الاتحاد الرياضي البوركيني.