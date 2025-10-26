دوري أبطال أفريقيا: مهام عربية مختلفة وعودة بيراميدز ونهضة بركان

- يسعى مولودية الجزائر للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع كولومب سبورتيف، بقيادة المدرب رولاني موكوينا ولاعبين مثل محمد بن خماسة. الترجي التونسي يواجه رحيمو البوركيني بعد فوزه في الذهاب، وسط ضغوط على المدرب ماهر الكنزاري. - يواجه نواذيبو الموريتاني الملعب المالي ويحتاج للفوز أو التعادل (2-2) للتأهل. أهلي طرابلس الليبي يسعى للفوز بفارق هدفين على نهضة بركان المغربي. - في الكونفيدرالية الأفريقية، المصري البورسعيدي يواجه الاتحاد الليبي بعد تعادل سلبي، والنجم الساحلي يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف على نيروبي الكيني للتأهل.

تبحث الأندية العربية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الأحد، عن عدد جديد من بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي "مرحلة المجموعات" في نسخة موسم 2025-2026.

ويستضيف نادي مولودية الجزائر، نظيره كولومب سبورتيف الكاميروني، بحثاً عن الفوز بأيّ نتيجة، وحسم التأهل إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل الفريقان (1-1) في جولة الذهاب، ليصبح صاحب الأرض في حاجة إلى الفوز بأيّ نتيجة، أو التعادل السلبي. ويدخل البطل الجزائري اللقاء، تحت قيادة مديره الفني الجنوب أفريقي، رولاني موكوينا، متسلحاً بعنصري الأرض والجمهور، بخلاف امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات، سعياً وراء نتيجة جيدة يثبت بها أقدامه في سباق دوري أبطال أفريقيا، ويراهن على تشكيلة قوية، يأتي في مقدمتها محمد بن خماسة وأيوب عبد اللاوي وغزالة وكيبري جونيور وسفيان بايزيد وأمين مسوسة وإسحق بوصوف والحسن بانغورا وزوغرانا، في ترجيح كفته، وحقّق مولودية الجزائر الفوز في آخر بروفة له على بارادو (2-1) في الدوري المحلي.

ويستضيف نادي الترجي التونسي نظيره رحيمو البوركيني، تحت شعار تأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ومرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما نجح في الفوز بهدف دون رد في لقاء الذهاب في بوركينا فاسو، ويحتاج إلى الفوز، أو التعادل بأيّ نتيجة لتأمين التأهل للدور المقبل. وتحولت المباراة إلى فرصة كبيرة أمام المدير الفني للترجي التونسي، ماهر الكنزاري، لاستعادة ثقة جماهيره، بعد عودة الانتقادات لتلاحقه بقوة في الأيام الأخيرة، على خلفية نزيف النقاط، الذي يعانيه الفريق في الدوري المحلي، وتعادله الأخير مع الجرجيسي سلبياً.

كما يخوض نادي نواذيبو الموريتاني مهمة صعبة للغاية، عندما يلتقي نظيره الملعب المالي في لقاء لا بديل خلاله عن نتيجة إيجابية، سواء الفوز بأيّ نتيجة، أو التعادل (2-2) للتأهل في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد أن تعادل الفريقان (1-1) في الذهاب، ويعوّل الفريق الموريتاني على تشكيلة تضم بابكر ديوب ومامادو ساكو ومحمد سار وسيد أحمد العبد وعثمان فاي ومحمد سعيد ومحمد أزويد وياسين الولي ودمين السالك ومحمد الأمين وديمبيلي.

وتقام قمّة عربية مرتقبة بين أهلي طرابلس الليبي ونظيره نهضة بركان المغربي في جولة ذهاب مؤجلة بينهما، ضمن سباق البطولة، بسبب مباراة الفريق المغربي في السوبر الأفريقي أمام بيراميدز المصري، وتمثل المباراة بالنسبة إلى مدرب الأهلي طرابلس، حسام البدري، ومدرب نهضة بركان، معين الشعباني، بداية لوضع قدم في دور المجموعات، إذ يبحث الأول عن الفوز بفارق هدفين على الأقل، بينما يأمل الثاني في العودة بنتيجة مطمئنة من ملعب الأهلي.

ويلتقي حامل اللقب، نادي بيراميدز المصري، نظيره التأمين الإثيوبي، بحثاً عن فوز كبير يواصل به سلسلة انتصاراته في الفترة الأخيرة محلياً وقارياً، ويعتمد مدرب بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على تشكيلة مميزة منها فيستون إبراهيم ماييلي وإيفرتون ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومهند لاشين وأحمد الشناوي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ومصطفى فتحي وأحمد عاطف قطة.

من جهة أخرى، تتجه الأنظار صوب الكونفيدرالية الأفريقية، إذ تبرز قمّة عربية مرتقبة بين المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي، لا بديل فيها عن الفوز لأيّ منهما من أجل التأهل، بعدما تعادلا سلبياً في الذهاب، ويملك المصري فرصة التأهل حال الفوز، بينما يكفي الاتحاد التعادل الإيجابي في عقر دار المصري لحسم التأهل. ويدخل نادي النجم الساحلي التونسي تحدياً صعباً، عندما يلتقي نيروبي الكيني في ملعب النجم بحثاً عن فوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ويخوض النجم الساحلي اللقاء وسط ظروف صعبة، بسبب سوء نتائجه في الفترة الأخيرة في الدوري المحلي، وكذلك الكونفيدرالية، ومنها خسارته ذهاباً بهدفين دون رد.