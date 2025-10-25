دوري أبطال أفريقيا: مباريات عربية حاسمة والأهلي لمواصلة الانتفاضة

- يسعى الأهلي المصري وشبيبة القبائل الجزائري لتأكيد تفوقهما في دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه الجيش الملكي المغربي تحديًا صعبًا أمام هورويا كوناكري الغيني بعد تعادلهما في الذهاب. - في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يحتاج اتحاد العاصمة الجزائري للفوز بفارق هدفين لتعويض خسارته في الذهاب، ويواجه الملعب التونسي تحديًا لتعويض خسارته بفارق ثلاثة أهداف أمام أولمبيك أسفي المغربي. - تتنوع التحديات للأندية العربية في هذه الجولة، مع التركيز على الأداء الجماعي واستغلال الفرص لتحقيق الأهداف المرجوة في المنافسات القارية.

تترقب جماهير الكرة العربية يوماً حافلاً بالإثارة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إذ تُقام اليوم السبت مجموعة من المواجهات المنتظرة ضمن إياب الدور الثاني من موسم 2025-2026. وتأتي هذه المباريات وسط طموحات كبيرة للأندية العربية بحجز مقاعدها في دور المجموعات، الذي تُسحب قرعته في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويستضيف النادي الأهلي المصري نظيره إيغل نوار البوروندي في القاهرة، بحثاً عن تكرار التفوق الأهلاوي، ومواصلة الانتفاضة الأخيرة. ويدخل الفارس الأحمر المواجهة، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي، ييس توروب، في ظروف فنية ومعنوية جيدة، بعد تحسن النتائج خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج للفوز، أو التعادل بأية نتيجة، بعد أن حقق الانتصار في مباراة الذهاب بهدف دون رد من نيران صديقة، ويسعى لمواصلة التفوق وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بخلاف حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويراهن على تشكيلة قوية يتصدرها السلوفيني نيس جراديشار في الهجوم، وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان ومحمد هاني وأحمد كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم، بخلاف حارس المرمى، محمد الشناوي. ويسعى الفريق الأكثر تتويجاً باللقب الأفريقي لتقديم عرض جيد، وتحقيق ثالث انتصاراته على التوالي مع مديره الفني، ييس توروب، الذي تولى المهمة أخيراً، والذي يبحث عن التأقلم مع لاعبيه، والتعرف إلى قدراتهم في أسرع وقت.

ومن ناحيته، يبحث نادي شبيبة القبائل الجزائري عن حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بشكل استعراضي في حضور جماهيره، عندما يلتقي نادي الاتحاد المنستيري التونسي، إذ حقق بطل الجزائر فوزاً كبيراً في الذهاب على الفريق التونسي بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة لحسم التأهل على أرضه، مثل الفوز، أو التعادل بأية نتيجة، وكذلك الخسارة بفارق هدفين. ويضم شبيبة القبائل مجموعة مميزة من اللاعبين يراهن عليهم مديره الفني، الألماني جوزيف زينباور، لتكرار التفوق ومواصلة الانتصارات، مثل زين الدين بلعيد ومحمد مداني ولحلو آخريب ورياض بودبوز ومهدي مرغم ولحمري.

وفي مهمة عربية ثالثة، يلتقي نادي الجيش الملكي المغربي نظيره هورويا كوناكري الغيني في لقاء لن يكون سهلاً بالنسبة إلى الفريق العسكري، بعد نهاية جولة الذهاب بالتعادل الإيجابي (1-1). ويتسلح الفريق المغربي بعاملي الأرض والجمهور، في لقائه المرتقب مع هورويا الكيني، بحثاً عن الفوز بأية نتيجة أو التعادل السلبي، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة المشوار في البطولة القارية. ويراهن مديره الفني، البرتغالي أليكسندر سانتوس، على تشكيلة قوية، يتصدرها رضا سليم ومحسن بوريكة وخالد آيت ورخان في الهجوم، ومحمد حريمات وتو كارنيرو وزين الدين الدراك في الوسط، وأيوب ومروان لوداني ويونس عبد الحميد وأنس باش في الدفاع، وتكناوتي حارس المرمى.

وتمثل الفرص الضائعة أزمة لمدرب الجيش الملكي، بعدما ظهرت بكثرة في مباريات الفريق الأخيرة، وهو ما يسعى لتداركه أملاً في تحقيق الفوز على حساب هورويا كوناكري الغيني، وحسم التأهل إلى دور المجموعات بشكل جيد في سباق دوري أبطال أفريقيا. وفرض الارتياح نفسه داخل نادي الجيش الملكي قبل اللقاء المرتقب بعد ترشيح نجمه المخضرم، محمد حريمات، في جوائز "كاف"، وعلى رأسها جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2025.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يلتقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري في أصعب اختبار له، أمادو ديالو العاجي، ولا بديل أمامه سوى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل للدور المقبل، بعد أن تعرض لخسارة مفاجئة في الذهاب بهدف دون رد، وقدم مباراة متواضعة فجّرت بركان الغضب في وجه الجهاز الفني بقيادة عبد الحق بن شيخة، وطالبت الجماهير بإقالته من منصبه، خصوصاً أن اتحاد العاصمة يعاني تراجعاً فنياً في بطولتي الدوري الجزائري والكونفيدرالية الأفريقية خلال الموسم الجاري.

كذلك تتجه الأنظار صوب "ديربي" عربي، يجمع بين الملعب التونسي وأولمبيك أسفي المغربي، على ملعب الأول، في اختبار شديد الصعوبة للناديين في رحلة الحصول على تأشيرة التأهل للدور المقبل، ويحتاج الملعب التونسي للفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل من أجل التأهل، بعدما خسر في جولة الذهاب بهدفين دون رد، فيما يملك أولمبيك أسفي فرصة التأهل، حال خسارته بفارق هدف، أو الفوز، أو التعادل بأية نتيجة.