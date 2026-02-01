دوري أبطال أفريقيا: قمة عربية بين بيراميدز ونهضة بركان

- يشهد استاد الدفاع الجوي في القاهرة مواجهة حاسمة بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريقان للفوز والتأهل المبكر للدور ربع النهائي بعد تعادلهما في الجولة السابقة. - يقود بيراميدز المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، معتمداً على خبرة لاعبيه وأداء قوي على أرضهم، بينما يعتمد نهضة بركان على مدربه التونسي معين الشعباني وتشكيلة متوازنة بقيادة مهدي مفتاح. - أكد يورتشيتش على أهمية الفوز لتصدر المجموعة، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها الفريق من الحكام والضغوط المحلية والقارية.

تتواصل مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عبر "ديربي" عربي مثير مرتقب في المجموعة الأولى بين فريقين لم يخسرا أية مباراة في الفترة الأخيرة، حيث يستضيف نادي بيراميدز المصري (حامل اللقب) على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي (حامل لقب الكونفيدرالية)، بحثاً عن الفوز، وبطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

ويملك بيراميدز ونهضة بركان سبع نقاط لكل منهما، بعد فوزهما في مباراتين، وتعادلهما سلباً في "الديربي الأول" في الجولة الثالثة، إلا أن انتصار أحدهما في هذه المواجهة، يتيح إعلان التأهل المُبكر إلى الدور المقبل، ما يزيد من صعوبة المباراة المرتقبة بينهما في سباق المجموعة. ويدخل بيراميدز المواجهة، التي يديرها طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه، مع مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، متسلحاً بخبرات لاعبيه، واللعب على ملعبه، بخلاف قوة ضاربة يتصدرها أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد سامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وبلاتي توريه ومهند لاشين ومصطفى فتحي ومحمود زلاكة وزيكو وفيستون ماييلي.

في المقابل، يخوض نهضة بركان المباراة، تحت قيادة مدربه التونسي معين الشعباني، وهو يراهن على تشكيلة قوية يأتي على رأسها مهدي مفتاح في حراسة المرمى، وحمزة الموساوي وإسماعيل قندوس وكمارا وأيوب خيري ومنير شويعر وعماد الرياحي وبول باسيني وأسامة المليوي، وسط اتجاه للبدء بأسلوب متوازن، من أجل مواجهة منضبطة. وكان بيراميدز قد نال كأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق المغربي العام الماضي بالفوز بهدف دون رد في الدقيقة الـ75 للمباراة التي أقيمت بالقاهرة، ليثأر بعد خمس سنوات، حينما فاز نهضة بركان على الفريق المصري بهدف دون رد في نهائي الكونفيدرالية بالمغرب عام 2020.

من جانبه، أشار مدرب فريق بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش إلى أنّ الفريقين كتاب مفتوح أمام بعضهما، كونهما التقيا مرتين، وهذه هي المواجهة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر فقط، وهو أمر يجعل المباراة صعبة مما يتطلب الحذر، وتجنّب الأخطاء. وقال، في مؤتمر صحافي السبت: "نلعب للفوز من الدقيقة الأولى، من أجل حصد الثلاث نقاط، والتأهل للدور المقبل، وفك الاشتباك على صدارة المجموعة مع الفريق المغربي". وتابع: "أكاد أجزم بأن هناك من يريد ألا يفوز بيراميدز بالبطولات، وتحول لهدف من الحكام، وأصبح هذا واضحاً بالدوري المحلي، ولكن هذا لن يمنع الفريق من بذل أقصى الجهد رغم الضغوط وازدحام الجدول محلياً وقارياً". وفي المجموعة نفسها، يلعب ريفرز يونايتد النيجيري مع باور ديناموز الزامبي، سعياً إلى أول فوز، ويملك كل منهما نقطة واحدة في جعبته حالياً.