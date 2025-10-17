دوري أبطال أفريقيا: شبيبة القبائل والهلال يقتربان من دور المجموعات

كرة عربية
القاهرة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
17 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 22:51 (توقيت القدس)
اقترب شبيبة القبائل من التأهل إلى دور المجموعات (شبيبة القبائل/فيسبوك)
اقترب شبيبة القبائل من التأهل لدور المجموعات (شبيبة القبائل/فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شبيبة القبائل الجزائري يقترب من التأهل: بعد فوزه الكبير على الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثية نظيفة، بات شبيبة القبائل قريبًا من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين في الإياب.

- الهلال السوداني يحقق فوزًا ثمينًا: بفوزه على البوليس الكيني بهدف نظيف، أصبح الهلال السوداني على بُعد خطوة من التأهل، حيث يكفيه التعادل أو الفوز في مباراة الإياب.

- تعادل سلبي في كأس الكونفيدرالية: انتهت مباراة اتحاد طرابلس الليبي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، مما يجعل الفوز في الإياب ضروريًا لكلا الفريقين للتأهل.

اقترب ناديا شبيبة القبائل الجزائري والهلال السوداني من التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2025-2026، بعد فوزيهما خارج الديار، وحصد انتصارين غاليين.

ونجح نادي شبيبة القبائل في الفوز على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الجمعة، في لقائهما على ملعب الأخير ضمن ذهاب الدور الثاني من عمر دوري أبطال أفريقيا، وبات قريباً من التأهل، إذ يحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين إياباً لحسم الصعود، فيما لا بديل أمام الاتحاد المنستيري سوى الفوز بفارق أربعة أهداف من أجل التأهل، وسجل ثلاثية شبيبة القبائل كل من مهدي مرغم ولحلو آخريب وباباكار سار في الدقائق الـ49 والـ65 والـ89، بعد أداء تكتيكي رائع للفريق الجزائري، وإدارة فنية مميزة لمدربه الألماني جوزيف زينباور في اللقاء.

وحقق نادي الهلال السوداني فوزاً ثميناً على مضيفه البوليس الكيني بهدف من دون رد في لقائهما على ملعب الأخير، ليصبح الهلال على بُعد خطوة من التأهل، ويحتاج للتعادل أو الفوز بأية نتيجة في الإياب من أجل التأهل للدور المقبل، ومواصلة المنافسة في سباق دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه كوليبالي في الدقيقة الـ20، ليمنح مديره الفني الروماني أوريليان ريجيكامب انتصاراً مهماً أسكت الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب.

من مواجهة الهلال والمريخ في الأبطال، 11 مارس 2022 (محمود حجاج/الأناضول)
كرة عربية
التحديثات الحية

أبطال أفريقيا.. نتائج عربية مميزة بتأهل خمسة فرق

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تعادل اتحاد طرابلس الليبي مع المصري البورسعيدي المصري من دون أهداف في مباراتهما التي جرت في ليبيا ضمن ذهاب الدور الثاني، وبات الفريقان العربيان يبحثان عن الفوز في الإياب بأية نتيجة من أجل التأهل، في ظل نتيجة جولة الذهاب السلبية، وجاءت المواجهة متوسطة المستوى وشهدت إهدار لاعبي الفريقين الفرص التي لاحت لهم على مدار شوطي اللقاء.

دلالات
بطولات
المساهمون
المزيد في رياضة
بعض القوانين حرمت لاعبين من المشاركة (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

غوارديولا يتفادى "ثأر" غريليش.. قوانين تمنع نجوماً من الظهور

بوقرة يراقب عن كثب تطور أداء فارس غجيميس (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بوقرة يوجّه أنظاره صوب لاعب جزائري بزغ نجمه في إيطاليا

مانشيني خلال احتفال نادي لازيو بالذكرى الـ 25 للقب 2000، 15 مايو 2025 (ماركو روسي/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

مانشيني يدخل دائرة مانشستر يونايتد... رابط خفي يجمعه براتكليف