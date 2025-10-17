دوري أبطال أفريقيا: شبيبة القبائل والهلال يقتربان من دور المجموعات

- شبيبة القبائل الجزائري يقترب من التأهل: بعد فوزه الكبير على الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثية نظيفة، بات شبيبة القبائل قريبًا من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين في الإياب. - الهلال السوداني يحقق فوزًا ثمينًا: بفوزه على البوليس الكيني بهدف نظيف، أصبح الهلال السوداني على بُعد خطوة من التأهل، حيث يكفيه التعادل أو الفوز في مباراة الإياب. - تعادل سلبي في كأس الكونفيدرالية: انتهت مباراة اتحاد طرابلس الليبي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، مما يجعل الفوز في الإياب ضروريًا لكلا الفريقين للتأهل.

اقترب ناديا شبيبة القبائل الجزائري والهلال السوداني من التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2025-2026، بعد فوزيهما خارج الديار، وحصد انتصارين غاليين.

ونجح نادي شبيبة القبائل في الفوز على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الجمعة، في لقائهما على ملعب الأخير ضمن ذهاب الدور الثاني من عمر دوري أبطال أفريقيا، وبات قريباً من التأهل، إذ يحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين إياباً لحسم الصعود، فيما لا بديل أمام الاتحاد المنستيري سوى الفوز بفارق أربعة أهداف من أجل التأهل، وسجل ثلاثية شبيبة القبائل كل من مهدي مرغم ولحلو آخريب وباباكار سار في الدقائق الـ49 والـ65 والـ89، بعد أداء تكتيكي رائع للفريق الجزائري، وإدارة فنية مميزة لمدربه الألماني جوزيف زينباور في اللقاء.

وحقق نادي الهلال السوداني فوزاً ثميناً على مضيفه البوليس الكيني بهدف من دون رد في لقائهما على ملعب الأخير، ليصبح الهلال على بُعد خطوة من التأهل، ويحتاج للتعادل أو الفوز بأية نتيجة في الإياب من أجل التأهل للدور المقبل، ومواصلة المنافسة في سباق دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه كوليبالي في الدقيقة الـ20، ليمنح مديره الفني الروماني أوريليان ريجيكامب انتصاراً مهماً أسكت الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تعادل اتحاد طرابلس الليبي مع المصري البورسعيدي المصري من دون أهداف في مباراتهما التي جرت في ليبيا ضمن ذهاب الدور الثاني، وبات الفريقان العربيان يبحثان عن الفوز في الإياب بأية نتيجة من أجل التأهل، في ظل نتيجة جولة الذهاب السلبية، وجاءت المواجهة متوسطة المستوى وشهدت إهدار لاعبي الفريقين الفرص التي لاحت لهم على مدار شوطي اللقاء.