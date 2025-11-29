دوري أبطال أفريقيا: ثلاثة تعادلات وفوز وحيد للأندية العربية

- في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الأهلي المصري مع الجيش الملكي المغربي 1-1 في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً، بينما تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع يانغ أفريكانز التنزاني بدون أهداف، وفاز نهضة بركان المغربي على ريفرز يونايتد النيجيري 2-1. - في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فاز اتحاد العاصمة الجزائري على أولمبيك أسفي المغربي بهدف نظيف، وتصدر النادي المصري البورسعيدي المجموعة الرابعة بعد فوزه على زيسكو الزامبي 3-2، بينما واصل الوداد المغربي تصدره للمجموعة الثانية بفوزه على عزام التنزاني. - في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، تعادل مولودية الجزائر مع صن داونز الجنوب أفريقي بدون أهداف في مباراة متوسطة المستوى.

تعادل النادي الأهلي المصري مع الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما في العاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول، بينما رفع الجيش الملكي رصيده إلى نقطة واحدة، وتقدم محسن بوريكة بهدف للجيش الملكي في الدقيقة الـ37، ورد الأهلي بالتعادل عبر محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة الـ69.

وشهدت المواجهة جدلاً واسعاً بسبب احتساب الحكم الليبي أحمد الشلماني ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد للاعب الأهلي أليو ديانغ، وامتد الجدل بعد تسديد الركلة واعتراض لاعبي الأهلي، إضافة إلى اشتباكات بين لاعبي الفريقين في الدقيقة الـ71، وأيضاً قيام الجماهير بإلقاء الشماريخ والصواريخ والزجاجات على أرض الملعب.

وشهد الشوط الأول تفوقاً ميدانياً للجيش الملكي مع أزمة في تمركز لاعبي الوسط بالأهلي، وهدد الجيش الملكي بفرصة مبكرة لربيع حريمات تصدى لها مصطفى شوبير، ثم حاول أحمد مصطفى زيزو الرد بتسديدة وكذلك محاولة من أشرف بن شرقي لم تكتمل، وظلت الإثارة مستمرة حتى الدقيقة الـ36 التي شهدت حصول الجيش الملكي على ركلة جزاء سجل منها محسن بوريكة متابعاً ركلة ضائعة من ربيع حريمات، ويخرج الجيش الملكي متقدماً بهدف من دون رد.

وفي الشوط الثاني، ضغط الأهلي بقوة في الدقائق الأولى وأجرى المدرب الدنماركي توروب تغييرات هجومية دفع خلالها بالثنائي طاهر محمد ومحمد علي بن رمضان، ونجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل بإمداد من محمد علي بن رمضان إلى تريزيغيه الذي حولها إلى الشباك في الدقيقة الـ69، لتشتعل بعدها المباراة، وأهدر كل فريق العديد من الفرص وانتهى اللقاء بالتعادل (1-1).

وفي المجموعة نفسها، فشل نادي شبيبة القبائل الجزائري في تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، واكتفى بالتعادل مع يانغ أفريكانز التنزاني من دون أهداف، ولم ينجح في ترجمة هجماته عبر رياض بودبوز ولحلو آخريب وأيمن محيوص إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى نقطة واحدة، مقابل أربع نقاط لصالح يانغ أفريكانز في أول جولتين من عمر البطولة القارية.

وشهدت المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا فوزاً درامياً لنادي نهضة بركان المغربي على ريفرز يونايتد النيجيري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في ملعب ريفرز يونايتد، ورفع بطل المغرب رصيده إلى ست نقاط يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة بعد فوزين متتاليين في دور المجموعات.

وتقدم ريفرز يونايتد النيجيري عبر لامين كمارا في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول وخرج متقدماً بهدف من دون رد، وفي الشوط الثاني، انتفض نهضة بركان وسجل ثنائية في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق يونس الكعبي ومنير شويعر في الدقيقتين الـ97 والـ99، وحسم ثلاث نقاط غالية في سباق المجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل مولودية الجزائر مع صن داونز الجنوب أفريقي من دون أهداف في لقائهما على ملعب الأول، ليرفع المولودية رصيده إلى نقطة مقابل أربع نقاط لصن داونز. وجاءت المباراة متوسطة المستوى لجأ فيها صن داونز الجنوب أفريقي إلى تنفيذ تكتيك دفاعي جيد ومراقبة لمصادر الخطورة الهجومية في تشكيلة مولودية الجزائر، وشهد الشوط الأول عدة محاولات هجومية للمولودية عبر زكريا نعيجي وبن حوة والعربي ثابتي، كما تصدى دفاع المولودية لهجمات من جانب صن داونز لينتهي الشوط بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، يضغط مولودية الجزائر بشكل أكبر وتلوح أكثر من فرصة، ولكن لم يحدث تغيير في النتيجة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري فوزاً غالياً على مضيفه أولمبيك أسفي المغربي بهدف من دون رد، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة الأولى، بينما تجمّد رصيد أولمبيك أسفي عند ثلاث نقاط، وسجل زكريا دراوي هدف اتحاد العاصمة الوحيد في الدقيقة الـ84.

ونجح النادي المصري البورسعيدي في تحقيق فوز غالٍ على زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب الأخير، ورفع الفريق البور سعيدي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما بقى زيسكو الزامبي من دون رصيد من النقاط، وحقق الفريق المصري بداية طيبة له تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي. وسجل كولابلان في الدقيقة الخامسة هدفاً أول لريفرز يونايتد، وردّ المصري بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، عبر محمد هاشم ومنذر طمين وعبد الرحيم دغموم في الدقائق الـ4 والـ24 والـ68، وأحرز موكاساما بالهدف الثاني في الدقيقة الـ87.

وفي المجموعة الثانية، فاز الوداد المغربي خارج ملعبه على عزام التنزاني بهدف من دون رد، ليواصل الوداد مع المدير الفني أمين بنهاشم انطلاقته القوية، ويحقق ثاني انتصار له على التوالي، ويرفع رصيده إلى ست نقاط من أول جولتين يحتل بها المركز الأول، وبقى في المقابل رصيد عزام يونايتد من دون نقاط، وسجل نور الدين أمرابط هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ57.