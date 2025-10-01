- شهدت الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا تألقاً عربياً، حيث حققت الأندية العربية نتائج إيجابية عززت من فرصها في التأهل، مع استمرار تصدرها لمجموعاتها. - حقق النصر السعودي فوزاً مهماً على الزوراء العراقي بنتيجة 2-0، بفضل أهداف عبد الله الخيبري وجواو فيلكس، مما عزز صدارته للمجموعة الرابعة. - في المجموعة الأولى، فاز الوصل الإماراتي على الوحدات الأردني 2-1، بينما انتصر المحرق البحريني على الاستقلال الإيراني 1-0، مما أشعل المنافسة على الصدارة.

عرفت مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 ظهوراً عربياً لافتاً، بعدما نجحت الأندية الممثلة للكرة العربية في تحقيق نتائج إيجابية عززت من حظوظها في المنافسة على بطاقات التأهل، كما واصلت هذه الفرق التمركز في صدارة مجموعاتها مؤكدة حضورها القوي في هذه النسخة القارية.

وبالرغم من غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رحلة النصر الآسيوية، عاد الفريق السعودي بفوز ثمين من العاصمة العراقية بغداد على حساب نادي الزوراء بنتيجة (2-0). وافتتح السعودي عبد الله الخيبري التسجيل في الدقيقة الـ52، قبل أن يضاعف البرتغالي جواو فيلكس النتيجة في الدقيقة الـ81 مؤكداً بدايته القوية هذا الموسم منذ انتقاله من تشلسي، ومقدماً نفسه إضافةً نوعيةً تعزز طموحات النصر قارياً ومحلياً، وبهذا الفوز، واصل "العالمي" الانفراد بصدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

وفي المجموعة الأولى وعلى ملعب الملك عبد الله الثاني في عمّان، اصطدم الوحدات الأردني بخبرة ضيفه الوصل الإماراتي الذي عرف كيف يخطف فوزاً ثميناً بنتيجة (2-1). سجل فابيو ليما هدف التقدم للوصل، وأضاف البرازيلي سالدينيا الهدف الثاني، فيما قلّص النيجيري جونيور أجايي النتيجة في الوقت بدل الضائع دون أن يغير مسار اللقاء. في المجموعة نفسها، عاد المحرق البحريني بانتصار مهم من طهران على حساب الاستقلال الإيراني (1-0)، ليشعل صدارة المجموعة برفقة الوصل برصيد ست نقاط.

أما في المجموعة الثانية، فقد سجل الأهلي القطري تعادلاً سلبياً ثميناً أمام أنديجان الأوزبكي، ليكرر النتيجة نفسها التي بدأ بها مشواره أمام الخالدية البحريني في الجولة الافتتاحية. في المقابل، نجح الخالدية في تحقيق فوزه الأول بتغلبه على أكرداغ التركماني بهدفين نظيفين، ليقفز إلى صدارة المجموعة بأربع نقاط.