دوري أبطال آسيا 2: النصر والأهلي القطري يتأهلان إلى ربع النهائي

- تأهل نادي النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على أركاداغ التركماني بهدف عبد الرحمن غريب، ليواصل الفريق مسيرته نحو اللقب رغم غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الإياب. - نادي الأهلي القطري تجاوز سبهان الإيراني بهدف سيكو يانساني، ليصل إلى ربع النهائي بعد تعادل الذهاب (2-2) وفوز الإياب (1-0)، ويستعد لمواجهة الحسين إربد. - أركاداغ التركماني ودّع البطولة من دور الـ16 بعد أداء مميز، بينما يواصل النصر والأهلي رحلتهما القارية بثبات.

تمكن نادي النصر السعودي من التأهل إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعدما استطاع تكرار فوزه على ضيفه فريق أركاداغ التركماني بهدف مقابل لا شيء، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور 16 في المسابقة القارية.

وسجل هدف نادي النصر السعودي الوحيد نجمه عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ليقود "العالمي" إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم عقب الفوز في مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليواصل رفاق القائد المخضرم كريستيانو رونالدو السير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق لقب المسابقة القارية.

ولم يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة الإياب مع ناديه النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعدما فضل المدرب جورجي جيسوس إراحة صاحب الـ41 عاماً، فيما ودّع فريق أركاداغ التركماني المسابقة القارية من دور الـ16، لتتوقف مسيرته عند هذا الحدّ بعدما استطاع تقديم أوراق اعتماده بين أندية القارة الآسيوية هذا الموسم.

من جهته، استطاع نادي الأهلي القطري تجاوز عقبة ضيفه سبهان الإيراني بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، ليضرب موعداً مع فريق الحسين إربد في ربع نهائي المسابقة القارية. ووصل نادي الأهلي القطري إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بعدما نجح في خطف التعادل ذهاباً بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم موقعة الإياب بهدف نظيف، سجله النجم سيكو يانساني، ليتمكن الفريق القطري من مواصلة رحلته القارية بفضل النتيجة النهائية لمجموع المباراتين (3-2).