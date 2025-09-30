دوري أبطال آسيا 2: الحسين إربد لمتابعة الانطلاقة القوية

- نادي الحسين إربد الأردني يسعى لتحقيق فوزه الثاني في دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026، بعد انتصاره الأول على سباهان الإيراني، حيث يواجه فريق أهال التركمانستاني اليوم خارج أرضه في المجموعة الثالثة. - رغم بدايته المتعثرة في الدوري الأردني، حيث يحتل المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن المتصدر، إلا أن نادي الحسين إربد لا يزال في قلب المنافسة على اللقب المحلي. - تأهل نادي الحسين لدوري أبطال آسيا 2 بعد تتويجه بطلاً للدوري الأردني الموسم الماضي، ويُعتبر من المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة القارية.

يخوض نادي الحسين إربد الأردني مباراته الثانية في منافسات دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026، ساعياً من أجل متابعة الانطلاقة القوية على الصعيد القاري، إذ كان تفوق في الجولة الأولى على أرضه وأمام جماهيره على حساب منافسه فريق سباهان الإيراني.

وسيلعب نادي الحسين إربد الأردني المباراة الثانية في المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، اليوم الثلاثاء (في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس المحتلة)، أمام منافسه فريق أهال التركمانستاني، وعينه على تحقيق الفوز الثاني في البطولة، في وقت لن تكون المهمة سهلة لأنه سيلعب خارج أرضه وفريق أهال حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق موهون باغان الهندي.

ولم تكن بداية نادي الحسين إربد في موسم 2025-2026، جيدة حتى الآن، إذ يحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الأردني برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارة، ويبتعد عن المتصدر نادي الرمثا بفارق سبع نقاط وعن الوصيف الفيصلي بفارق أربع نقاط وعن صاحب المركز الثالث نادي الوحدات بفارق نقطة فقط، ما يعني أنه ما زال في قلب المنافسة على اللقب.

وكان نادي الحسين تأهل إلى منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2 لهذا الموسم، بعد أن تُوج بطلاً للدوري الأردني في الموسم الماضي، إثر حصده 53 نقطة من 16 فوزاً وخمسة تعادلات وخسارة وحيدة، وبفارق نقطة فقط عن نادي الوحدات الأردني الوصيف، كما وحقق لقب السوبر الأردني في الموسم الماضي أيضاً، ويُعد من المرشحين للذهاب بعيداً في بطولة دوري أبطال آسيا 2.