دوري أبطال آسيا 2: الأهلي القطري في مواجهة النصر السعودي

يخوض نادي الأهلي القطري قمة مُنتظرة أمام نظيره النصر السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية ومفاجأة النادي السعودي الكبير المُدجج بالنجوم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتُقام المواجهة بين الفريقين، على استاد زعبيل في الإمارات، اليوم الأربعاء (في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وسيكون النادي القطري العثرة الأخيرة أمام نظيره السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل بلوغ المباراة النهائية في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2. ويسعى نادي الأهلي، الذي لا يملك حضوراً قارياً قوياً ويتطلع للتأهل إلى أول نهائي آسيوي في تاريخه، إلى الحفاظ على آماله بتحقيق إنجاز هذا الموسم بعد معاناته محلياً واحتلاله المركز التاسع في بطولة الدوري القطري، وهو الذي يعيش حالياً فترة جيدة بعد بداية صعبة للموسم الكروي الحالي، إذ لم يتعرض لأي خسارة في جميع المسابقات المحلية والقارية منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ووصل الأهلي إلى هذه المواجهة بعد أن تخطى نادي الحسين إربد الأردني (3-1) في الدور ربع النهائي.

في المقابل، قدّم النصر عرضاً كبيراً في الدور ربع النهائي في طريقه لتخطي الوصل الإماراتي المستضيف مباريات ربع ونصف النهائي عن منطقة الغرب برباعية نظيفة، ومن بينها ثلاثة أهداف في أول 26 دقيقة، ويسعى مع رونالدو لتجاوز نادي الأهلي القطري الصعب، والوصول إلى النهائي القاري الكبير، وتحقيق أول لقب مع النجم البرتغالي.

ورغم أرقامه الشخصية الرائعة منذ وصوله إلى النصر في عام 2023، فشل رونالدو حتى الآن في تحقيق لقب كبير مع النادي السعودي واكتفى بلقب دوري أبطال العرب 2023، لكن صاحب الـ41 سنة يقف الآن أمام فرصة ذهبية للفوز ليس فقط بمسابقة دوري أبطال آسيا 2، بل بلقب الدوري السعودي الذي يتصدره النصر بفارق ثماني نقاط عن الهلال الثاني، وعشر نقاط عن الأهلي الثالث، بعد 29 مرحلة من أصل 34. يُذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والنصر يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2، التي ستقام يوم 17 مايو/أيار، لمواجهة فريق غامبا أوساكا الياباني، الذي سبق وتأهل إلى المباراة النهائية في وقت سابق، بتفوقه على منافسه فريق بانكوك يونايتد التايلاندي في الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية، إذ تفوق بهدف نظيف في مواجهة الذهاب و3 - صفر في الإياب.