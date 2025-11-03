تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، لمتابعة عدد من المواجهات القوية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد الدحيل القطري إلى ملاقاة شباب أهلي دبي الإماراتي، فيما سيكون الجميع على موعد مع "الديربي الخليجي" بين الغرافة مع الهلال السعودي.

بداية المواجهات في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ستكون في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القدس المحتلة، بين الوحدة الإماراتي ضد ناسف الأوزبكي، الذي يبحث عن أولى نقاطه في المسابقة القارية، بعدما فشل خلال ثلاث مباريات في حصد أي نقطة، وبات مُهدداً بشكل جدي بالخروج إذا لم يستطع تحقيق الانتصار على خصمه الباحث عن مواصلة نتائجه المميزة. ويعيش نادي الوحدة الإماراتي فترة رائعة في الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما استطاع جمع سبع نقاط، وبات أحد المرشحين البارزين في خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة القادمة في المسابقة القارية، عقب فوزه في مواجهتين وتعادله في مناسبة وحيدة، وهو ما يجعله الطرف الأقوى ضد ناسف الأوزبكي، الذي ظهر بوجه شاحب ولم يستطع تقديم الأداء المنتظر منه.

وفي تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة، يواجه نادي الدحيل القطري منافسه شباب أهلي دبي الإماراتي، في اختبار حقيقي للمدرب الجزائري، جمال بلماضي، الذي يريد خطف النقاط الثلاثة، بعدما جمعت كتيبته نقطة واحدة فقط في ثلاث جولات حتى الآن ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب التعادل مرة والخسارة في مناسبتين، وهو ما يعني أن نزيف النقاط سيجعل الفريق القطري مرشحاً لتوديع المسابقة القارية من مرحلة الدوري. أما نادي شباب أهلي دبي، فإنه يريد مواصلة نتائجه الجيدة، بعدما جمع سبع نقاط، عقب فوزه في مواجهتين وتعادل وحيد.

وفي الوقت نفسه، يظهر نادي الشرطة العراقي في مهمة صعبة للغاية ضد فريق تراكتور الإيراني، الذي يبحث بشكل جدي عن مواصلة نتائجه الرائعة، بعدما فرض التعادل في مناسبتين، وخطف انتصاراً مثيراً في الجولة الماضية، ليجمع خمس نقاط حتى الآن في منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يعلم الفريق العراقي أن هذه المباراة ربما تكون الفرصة الأخيرة، لأنه جمع نقطة واحدة فقط، عقب التعادل مرة والخسارة مرتين.

أما في ما يتعلق بالمواجهة الأهم في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الاثنين، فهي "الديربي الخليجي" الذي يجمع بين نادي الغرافة القطري مع الهلال السعودي، الذي وضع جهازه الفني، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي هدفاً أساسياً في المسابقة القارية، وهو البقاء على عرش صدارة جدول الترتيب، بعدما جمع "الزعيم" تسع نقاط كاملة من ثلاث انتصارات متتالية، فيما تسعى "الفهود" إلى وضع حد لمسلسل نزيف النقاط، نتيجة تجرّع مرارة الهزيمة في مناسبتين، في حين انتصرت مرة واحدة فقط.

ورغم أن الهلال حقق ثلاثة انتصارات متتالية، لكن مشكلته الحقيقية ظهرت في خطه الدفاعي، الذي لم يستطع الدفاع عن نظافة الشباك، بعدما تلقى "الزعيم" أربعة أهداف، وكاد قريباً من التعادل في أحد اللقاءات، لكنه في النهاية حقق المطلوب بلغة الأرقام، وهو الوصول إلى النقاط التسع، إلا أن المواجهة ضد الغرافة القطري ستكون صعبة للغاية، خاصة أن فريق "الفهود" يمتلك نجوماً قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويحاول الغرافة تحقيق الفوز، وخطف النقاط الثلاث، وتعزيز مكانه في جدول الترتيب، لأن نجوم "الفهود" يعلمون جيداً أن تلقي خسارة جديدة، يعني ابتعادهم عن المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو أمر لا تريده جماهيرهم، لأنهم يتطلعون إلى إحداث المفاجأة هذا الموسم، رغم البداية الصعبة في المسابقة القارية.