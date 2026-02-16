دوري أبطال آسيا للنخبة: منافسة شرسة مُنتظرة على ثلاث بطاقات

- تُختتم مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بمنافسة شرسة على ثلاث بطاقات مؤهلة لدور الـ16، حيث حُسمت خمس بطاقات لصالح الهلال، الأهلي، الاتحاد، تراكتور، والوحدة. - شباب الأهلي الإماراتي يحتاج لنقطة واحدة للتأهل، لكنه يواجه تحديًا صعبًا أمام الأهلي السعودي، بينما يسعى الدحيل والسد القطريان للبقاء في المركزين السابع والثامن. - الاتحاد السعودي يسعى لتحسين مركزه الخامس بعد تأهله، بينما الشارقة الإماراتي يملك فرصة سهلة للتأهل إذا فاز على ناساف وتعثر السد أو الدحيل.

تُختتم يومي الاثنين والثلاثاء مرحلة الدوري في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، حيثُ ستشهد الجولة الثامنة والأخيرة منافسة شرسة مُنتظرة على ثلاث بطاقات مؤهلة إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

وحُسِمَت قبل الجولة الختامية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، خمس بطاقات مؤهلة إلى الدور ثمن النهائي من أصل ثماني، وكانت من نصيب كل من الهلال المتصدر الحالي لترتيب مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة والأهلي حامل اللقب في الموسم الماضي والاتحاد من السعودية، بالإضافة لكل من تراكتور الإيراني والوحدة الإماراتي.

ويبدو شباب الأهلي الإماراتي الذي أوقف في الجولة الماضية سلسلة انتصارات نادي الهلال عند ست مباريات متتالية بالتعادل معه سلبياً من دون أهداف، الأقرب بين الفرق الخمسة إذ تكفيه نقطة بغض النظر عن النتائج الأخرى، كونه يحتل المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن منافسه نادي الشارقة صاحب المركز التاسع حالياً في ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ يحل الاثنين ضيفاً على نادي الأهلي حامل اللقب على ملعب الإنماء في جدة.

في المقابل يأمل كل من الدحيل والسد القطريين البقاء أقله في المركزين السابع والثامن الأخيرين المؤهلين إلى الدور ثمن النهائي عندما يلعب الأول مع مضيفه الشرطة العراقي الذي بات خارج المنافسة بنقطتين فقط، على غرار ناساف الأوزبكي الأخير (نقطة واحدة)، والثاني في مواجهة صعبة جداً أمام منافسه نادي الاتحاد السعودي.

وحسم الاتحاد بطاقته إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية حين اكتسح الفريق القطري الآخر الغرافة بسباعية نظيفة، ويطمح يوم الثلاثاء إلى تحسين مركزه الخامس بفوز خامس في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يبدو نادي الشارقة الإماراتي أمام المهمة الأسهل بين الأندية المتنافسة على التأهل، إذ يستضيف ناساف الأخير، وسيضمن الشارقة التأهل في حال فوزه وخسارة أو تعادل السد أمام ضيفه الاتحاد، والدحيل أمام مضيفه الشرطة.