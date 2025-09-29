دوري أبطال آسيا للنخبة: ديربي خليجي ومهمة صعبة للهلال

- يواجه الهلال السعودي تحدياً صعباً أمام ناساف الأوزبكي، حيث يسعى "الزعيم" لاستعادة أمجاده في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الدحيل القطري، بينما يطمح ناساف لتحقيق المفاجأة بفضل نجومه المميزين. - يدخل الغرافة القطري مواجهة قوية ضد الشرطة العراقي لتعويض خسارته السابقة أمام الشارقة، بينما يسعى الشرطة لتعزيز رصيده بعد تعادله في الجولة الأولى. - الأهلي السعودي يواجه الدحيل القطري في "ديربي" خليجي، حيث يسعى الأهلي لمواصلة الدفاع عن لقبه، بينما يأمل الدحيل في تحقيق أول انتصار له في البطولة.

تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى عدد من المواجهات القوية في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يستعد الدحيل القطري لقمة "الديربي" الخليجي ضد الأهلي السعودي، فيما يواجه الهلال امتحاناً صعباً أمام ناساف الأوزبكي، في حين يدخل الغرافة لقاء قوياً ضد الشرطة العراقي.

وفي المباراة الأولى، يواجه نادي الهلال السعودي اختباراً صعباً للغاية أمام ناساف الأوزبكي، الذي يسعى إلى استعادة توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية، ويبحث عن تحقيق المفاجأة ضد "الزعيم" الطامح إلى استعادة أمجاده مرة أخرى في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بفضل كوكبة النجوم الذين يمتلكهم المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي. ويريد الهلال خطف النقاط الثلاث بعدما حقق المطلوب منه في الجولة عندما نجح رفاق القائد سالم الدوسري في تجاوز عقبة فريق الدحيل القطري، الذي خسر مواجهة "الديربي" بهدفين مقابل هدف، لكن "الزعيم" يعلم صعوبة الامتحان ضد ناساف الأوزبكي، الذي يمتلك عدداً من النجوم القادرين على صناعة الفارق في المسابقة القارية.

وفي اللقاء الثاني، يدخل الغرافة ضد الشرطة العراقي وأعين نجوم "الفهود" على تعويض خيبة الأمل في الجولة الأولى من عمر منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الخسارة القاسية على يد فريق الشارقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بالإضافة إلى تحقيق الانتصار الأول وخطف النقاط الثلاث الأولى في المسابقة القارية، أما نادي الشرطة العراقي، فإنه يريد تعزيز رصيده بعدما نال نقطة واحدة في الجولة الأولى من البطولة.

من جهته، يدخل الوحدة الإماراتي المواجهة الثالثة، اليوم الاثنين، ضد تراكتور الإيراني منتشياً بالمفاجأة الكبرى التي حققها في الجولة الأولى من عمر منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خطف انتصاراً صعباً أمام الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف. ويدرك الوحدة أن تجاوز عقبة تراكتور الإيراني يعني رفع رصيده إلى ست نقاط والدخول مباشرةً إلى المنافسة رسمياً على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ16.

أما في ختام المواجهات، اليوم الاثنين أيضاً، فإن الأنظار ستكون متجهة صوب "ديربي" خليجي، حيث يحلّ الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة ضيفاً ثقيلاً على فريق الدحيل، الذي يقوده المدرب الجزائري جمال بلماضي، الباحث عن انتصاره الأول في المسابقة القارية عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام الهلال.

واستطاع الأهلي رسم السعادة على وجوه جماهيره في الجولة الأولى بعدما عاد من بعيد وقلب النتيجة على رأس ناساف الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليوجه رفاق النجم الجزائري رياض محرز رسالة واضحة للجميع بأنهم يريدون مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب القاري، فيما سيكون الجميع على موعد مع الدحيل القطري الذي يأمل في خطف أول ثلاث نقاط بالمسابقة. ويعلم المدرب جمال بلماضي جيداً أن تحقيق الانتصار على الأهلي السعودي يعني إسكات الانتقادات القاسية التي تعرض لها منذ بداية الموسم الحالي.