شهدت مواجهة الكلاسيكو التي انتصر فيها بايرن ميونخ على مُضيفه بوروسيا دورتموند في ملعب سيغنال إيدونا بارك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، عن رأيه بصحة هدف بايرن ميونخ الأول ضد بوروسيا دورتموند في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "رفع جوشوا كيميش الكرة إلى عمق منطقة الجزاء، وفي تلك اللحظة كان زميله سيرج غنابري في موقف صحيح لا تسلل فيه، لوجود تغطية واضحة من قبل ثلاثة مدافعين".

وتابع: "تحرك سيرج غنابري وسبق جميع المدافعين، بعدها ارتقى في الهواء، وحول الكرة إلى زميله هاري كين على حدود منطقة المرمى، حيث كان المهاجم الإنكليزي في موقف صحيح أيضاً، لأن الكرة عندما حولت برأس غنابري كانت أقرب إلى خط مرمى منافسه من هاري كين، وبالتالي استطاع أن يحول الكرة بيسراه عن يمين الحارس مسجلاً هدفاً صحيحاً، وقرار الحكم النهائي كان صحيحاً".

وحول صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها بايرن ميونخ في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، أوضح الشريف: "وصلت الكرة إلى جوسيب ستانيشيتش، الذي استطاع أن يلحق بها، ومن ثم تحرك لملاقاته مدافع دورتموند، نيكو شلوتربيك، الذي اندفع للمنافسة على الكرة، لكن خصمه تمكن من تحويل مسار الكرة عن منافسه".

وختم الشريف حديثه: "حول جوسيب ستانيشيتش مسار الكرة عن مدافع دورتموند، الذي حرك قدمه وساقه اليمنى إلى الأعلى، فيما كانت الكرة تتحرك خلفه على الأرض، وهنا حصل تلامس بوجه قدم مدافع دورتموند، حيث لامست الساق اليسرى لنجم بايرن ميونخ، وبعدها حاول نيكو شلوتربيك إعادة قدمه إلى الأرض، واستخدم أسفل رأس قدمه اليمنى على وجه قدم منافسه التي تحركت من مكانها ، مما أدى إلى اختلال توازن جوسيب ستانيشيتش، الذي سقط نتيجة العرقلة داخل منطقة الجزاء، فكان قرار الحكم صحيحاً باحتساب ركلة جزاء لصالح بايرن ميونخ".