دورتموند يحسم موقفه من مستقبل جوب بيلنغهام رغم البداية الصعبة

- التزام دورتموند بتطوير بيلنغهام: رغم البداية الصعبة لجوب بيلنغهام في الدوري الألماني، يصر نادي بوروسيا دورتموند على تطويره ومنحه الثقة، رافضًا التعاقد مع لاعب وسط جديد في فترة الانتقالات الشتوية. - التحديات والتوقعات: يواجه بيلنغهام تحديات في التأقلم مع إيقاع "البوندسليغا"، لكن النادي يؤمن بقدراته البدنية والفنية، ويعتبره أحد أكثر اللاعبين التزامًا وجدية في التدريبات. - دعم النادي وتجنب الضغوط: يسعى دورتموند لحماية بيلنغهام من الضغوط الإضافية، مع التركيز على الانضباط واحترام صلاحيات الجهاز الفني، مما يعكس ثقة النادي في مشروع طويل المدى لتطوير اللاعب.

حسم نادي بوروسيا دورتموند موقفه من مستقبل جوب بيلنغهام (20 عاماً)، بعد البداية الصعبة التي عاشها اللاعب الإنكليزي منذ انتقاله إلى الدوري الألماني، إذ أكد الفريق تمسكه بمشروع تطويره، وعدم التراجع عن الرهان عليه، في وقت تزايدت فيه التساؤلات عن مردوده الفني، وقدرته على فرض نفسه سريعاً.

ويواجه جوب بيلنغهام تحديات واضحة، منذ انضمامه قادماً من سندرلاند الإنكليزي، في صفقة كبيرة قياساً بتجربته، إذ عانى قلة المشاركات الأساسية، واكتفى بهدف وحيد في مختلف المسابقات، وتلقى بطاقة حمراء زادت من حدة الانتقادات الموجهة إليه. ومع ذلك، اختار دورتموند التمسك بخياراته، بدل البحث عن حلول سريعة في سوق الانتقالات، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم السبت.

ويرفض مسؤولو النادي الألماني الربط بين صعوبة البداية والحكم المبكر على مستقبل اللاعب، معتبرين أنّ التأقلم مع إيقاع "البوندسليغا" ومتطلبات فريق ينافس على أعلى المستويات يحتاج إلى وقت وصبر، فيما يؤمن الجهاز الفني بأن بيلنغهام يمتلك الخصائص البدنية والفنية، التي تسمح له بالتطور، شرط منحه الثقة والاستمرارية.

وقرر دورتموند، في هذا السياق، عدم التعاقد مع لاعب وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم التخلّي عن أحد عناصره في الخط ذاته، في إشارة واضحة إلى قناعة الإدارة بقدرة جوب بيلنغهام على سد الفراغ وفرض نفسه تدريجاً، ويعكس هذا القرار رغبة النادي في حماية اللاعب من ضغوط إضافية قد تعرقل مسار تطوره. ويسود الرهان داخل أروقة النادي على الأداء الذي يقدمه بيلنغهام في التدريبات، إذ يُصنف على أنه أحد أكثر اللاعبين التزاماً وجدية، وسط اعتقاد بأن هذا العمل سيُترجم إلى مردود إيجابي في المباريات الرسمية متى تحرر من التوتر واكتسب الثقة اللازمة.

وفي المقابل، تثير الأجواء المحيطة باللاعب بعض الجدل، خصوصاً بعد الحديث عن تدخلات من محيطه العائلي، عقب بعض القرارات الفنية، وهو ما دفع إدارة دورتموند إلى التشديد على قواعد الانضباط، واحترام صلاحيات الجهاز الفني، في محاولة لعزل اللاعب عن أي صراعات جانبية.

ويُصرّ جوب بيلنغهام، من جانبه، على أنه لا يعيش في ظل شقيقه جود، بل يسعى لبناء مساره الخاص داخل نادٍ عُرف تاريخياً بصقل المواهب الشابة، ويبدو أن دورتموند يشاركه هذا التوجه، واضعاً ثقته في مشروع طويل المدى، عنوانه الصبر، وتفادي الأحكام المتسرعة، ومنح اللاعب فرصة حقيقية لإثبات ذاته رغم البداية الصعبة.