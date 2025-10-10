دورة ووهان: سابالينكا تضرب موعداً مع بيغولا في نصف النهائي

تابعت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا (27 سنة)، المصنفة أولى عالمياً، رحلتها القوية في بطولة ووهان الصينية وتأهلت إلى الدور نصف النهائي، حيثُ ستواجه النجمة الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة سادسة عالمياً، لتقترب بذلك خطوة إضافية من أجل تحقيق لقب رابع في موسم التنس الحالي.

وحجزت سابالينكا مقعدها في الدور نصف النهائي في البطولة الـ11 هذا الموسم، بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة التاسعة عالمياً، بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-3)، فجر اليوم الجمعة. وحقّقت اللاعبة البيلاروسية فوزها الثامن على ريباكينا في 13 مباراة جمعتهما في دورات المحترفات، كما رفعت عدد انتصاراتها في ووهان إلى 20 توالياً في أربع مشاركات.

وقدّمت سابالينكا، المتوجة بلقب الدورة أعوام 2018 و2019 و2024، خدمة كبيرة لمنافستها المقبلة بيغولا التي لا تزال تسعى لحسم تأهلها إلى دورة "دبليو تي إيه" الختامية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، مطلع الشهر المقبل، بمشاركة أفضل ثماني لاعبات للعام الحالي. وستضمن بيغولا تأهلها رسمياً إلى البطولة الختامية في حال خسرت الإيطالية جازمين باوليني، المصنفة الثامنة عالمياً، في الدور ربع النهائي، كما حدث مع ريباكينا.

وكانت بيغولا قد بلغت الدور نصف النهائي بعد فوزها الصعب على التشيكية كاترينا سينياكوفا، المصنّفة 62 في فئة الفردي والأولى في الزوجي، بمجموعتين مقابل واحدة (2-6) ثم (6-صفر) و(6-3)، في أولى مواجهات دور الثمانية.

وتُعد هذه سابع مباراة تخوضها بيغولا من ثلاث مجموعات على التوالي، محققة ستة انتصارات في تلك السلسلة خلال 16 يوماً، بعدما كانت سقطت السبت الماضي في نصف نهائي دورة بكين للألف نقطة، كما وحققت بيغولا فوزها الخمسين هذا الموسم، لتصل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعد دورة بكين وبطولة الولايات المتحدة.