دورة بريزبين: سابالينكا بطلة للمرة الثانية و22 لقباً لميدفيديف

- أحرزت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا لقب بطولة بريزبين المفتوحة للتنس بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك، مما يجعلها مرشحة قوية لبطولة أستراليا المفتوحة. - رغم الأداء القوي لكوستيوك طوال الأسبوع، إلا أنها لم تستطع مجاراة سابالينكا في النهائي، حيث تميزت الأخيرة بإرسال قوي وحسمت المباراة في ساعة و18 دقيقة. - في فئة الرجال، فاز الروسي دانييل ميدفيديف بلقبه الـ22 بفوزه على الأمريكي براندون ناكاشيما، مما يعزز جاهزيته لبطولة أستراليا المفتوحة.

بدأت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا (27 سنة)، منافسات عام 2026، بكل بقوة وتُوجت بطلة في بطولة بريزبين المفتوحة للتنس التي تسبق منافسات بطولة أستراليا (أولى بطولات الغراند سلام)، كما وحقق النجم الروسي، دانييل ميدفيديف، لقباً جديداً في مسيرته الرياضية.

وحصدت النجمة البيلاروسية، أرينا سابالينكا (27 سنة)، لقب بطولة بريزبين المفتوحة للتنس بفوزها على منافستها الأوكرانية، مارتا كوستيوك، بمجموعتَين نظيفتَين (6-4) و(6-3)، وبهذا المستوى الذي قدمته في المواجهة، فرضت سابالينكا نفسها مرشحةً قويةً للمنافسة على لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الغراند سلام هذا الموسم.

ورغم المستوى الرائع الذي قدمته هذا الأسبوع وإطاحتها ثلاث لاعبات من المصنفات العشر الأوليات في طريقها إلى النهائي، بدت كوستيوك، المصنفة 26 عالمياً، عاجزة عن الرد على سابالينكا لأنّ الضربات التي كانت تمنحها النقاط طوال الأسبوع، عادت عليها بنتائج عكسية في النهائي، كما تراجع أداؤها في الإرسال الذي كان نقطة قوتها قبل اليوم، في حين بدت سابالينكا قوية في إرسالها ولم تواجه سوى ثلاث فرص للكسر طوال المباراة التي حسمتها في ساعة و18 دقيقة، محققة لقبها الـ22 في مسيرتها.

وفي فئة الرجال، تُوج الروسي دانييل مدفيديف، المصنف 13 عالمياً، بلقبه الاحترافي الـ22، وتحضّر بالتالي بأفضل طريقة لبطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما (6-2) و(7-6)، في نهائي دورة بريزبين للتنس، وكسر مدفيديف إرسال منافسه الأميركي مرتين في المجموعة الأولى وبدا في طريقه لفوز سهل، لكن الأخير انتفض في المجموعة الثانية وفرض عليه شوطاً فاصلاً تقدم خلاله الروسي (5-صفر) قبل أن يحسمه (7-1) في النهاية.