دورة الدوحة للتنس: من يوقف ريباكينا في غياب سابالينكا؟

- تنطلق بطولة الدوحة المفتوحة للتنس وسط غياب المصنفة الأولى عالمياً، آرينا سابالينكا، مما يفتح المجال أمام إيلينا ريباكينا لتأكيد هيمنتها على الملاعب الصلبة بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة. - تشارك في البطولة المصنفة الثانية عالمياً إيغا شفيونتيك، وحاملة اللقب أماندا أنيسيموفا، والأميركية كوكو غوف، مما يعزز من قوة المنافسة في أول بطولة من فئة 1000 هذا الموسم. - ريباكينا تسعى لتحسين تصنيفها العالمي، حيث الفارق بينها وبين شفيونتيك أقل من 400 نقطة، وتملك فرصة كبيرة لتجاوزها إذا حققت نتائج جيدة في الدوحة.

تنطلق بطولة الدوحة المفتوحة للتنس الأحد وسط توقعات بأن تُسيطر بطلة أستراليا المفتوحة، الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا (26 سنة)، التي تفوقت قبل أسبوع على المصنفة أولى عالمياً، البيلاروسية آرينا سابالينكا، والتي ستغيب عن منافسات البطولة القطرية، فاسحةً المجال أمام منافسة قوية من باقي اللاعبات.

وتملك اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة ثالثة عالمياً، فرصة لتأكيد هيمنتها على الملاعب الصلبة بدءاً من منافسات بطولة الدوحة للتنس ذات الألف نقطة، في ظل غياب متصدرة التصنيف العالمي البيلاروسية أرينا سابالينكا. ورغم انسحاب سابالينكا، الذي أُعلن الأربعاء الماضي بسبب تغيير في جدولها بحسب رابطة المحترفات، يبقى جدول المشاركات قوياً في أول بطولة من فئة 1000 هذا الموسم، التي ستتبعها مباشرة دورة دبي (15-21 فبراير/ شباط).

وستُشارك في بطولة الدوحة المفتوحة للتنس، المصنفة ثانية عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، وحاملة اللقب الأميركية أماندا أنيسيموفا (المصنفة رابعة)، إلى جانب الأميركية كوكو غوف (5) حاملة لقب بطولتين كبريين، وستكون البولندية، التي هيمنت على ملاعب الدوحة الصلبة في الأعوام 2022 و2023 و2024، حريصة بالتأكيد على الثأر من ريباكينا التي أقصتها من الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة قبل ثلاثة أيام من تتويجها باللقب في ملبورن على حساب سابالينكا في النهائي.

ومنذ نهاية موسم 2025، تبدو الكازاخستانية في مستوى رائع، إذ تُوّجت بلقب بطولة نينغبو (500) في أكتوبر/ تشرين الأول، وببطولة دبليو تي إيه الختامية في الرياض في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم بطولة أستراليا الشهر الماضي، وهي تحقق منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول سجلاً لافتاً بلغ 22 فوزاً مقابل ثلاث خسارات، إحداها بالانسحاب.

وفي وقت بلغت ريباكينا فيه الدور ربع النهائي في الدوحة العام الماضي، فإن الكازاخستانية تملك نقاطاً أقل للدفاع عنها مقارنة بشفيونتيك، التي خرجت من نصف النهائي. وتحتل ريباكينا أصلاً أفضل تصنيف في مسيرتها، وقد تتمكن من إزاحة البولندية عن المركز الثاني عالمياً إذا حققت مساراً جيداً في الدوحة، إذ إن الفارق بينهما أقل من 400 نقطة، بينما تمنح البطولة 1000 نقطة للفائزة و650 للوصيفة.

في المقابل، لن تكون سابالينكا النجمة الوحيدة الغائبة عن بطولة الدوحة للتنس، إذ ستغيب اليابانية نعومي أوساكا (المصنفة الـ14 عالمياً)، التي لا تزال تعاني من إصابة في البطن أرغمتها على الانسحاب قبل الدور الثالث في أستراليا، والأميركية جيسيكا بيغولا (المصنفة السادسة عالمياً)، والسويسرية بيليندا بنتشيتش (المصنفة التاسعة عالمياً)، التي أعلنت رابطة المحترفات أنها مريضة.