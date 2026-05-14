دورة الألعاب الخليجية: 4 ميداليات قطرية و13 سعودية

- نجح منتخب قطر في حصد 4 ميداليات ملونة في التايكواندو، ليصل إجمالي ميدالياته إلى 7، بواقع 3 فضيات و4 برونزيات، بفضل تألق لاعبيه علي العريمي، محمد عوض الله، نور محمد، ونجود علي الفهد. - تألق نجوم السعودية في اليوم الثاني من دورة الألعاب الخليجية بحصدهم 13 ميدالية، ليصل إجمالي ميدالياتهم إلى 21، شملت ذهبية كرة الطاولة، ذهبية زوجي البولينغ، وذهبيتين في التايكواندو. - افتتحت الإمارات مشاركتها في الدورة بتحقيق ميداليتين في التايكواندو، ذهبية وبرونزية، مما يعكس جاهزية وطموح رياضييها في المحفل الخليجي.

واصل نجوم الرياضة في دورة الألعاب الخليجية في نسختها الرابعة بالعاصمة الدوحة، تقديم أفضل ما لديهم في منافسات اليوم الثاني، بعدما نجح لاعبو منتخب قطر في حصد 4 ميداليات ملونة، فيما خطف نجوم السعودية الأنظار إليهم وبقوة، عقب حصدهم 13 ميدالية.

وحصد لاعبو قطر في رياضة التايكواندو أربع ميداليات ملونة (فضيتين وبرونزيتين)، ليرفع "العنابي" رصيده في ختام مشواره إلى سبع ميداليات ملونة بواقع ثلاث فضيات وأربع برونزيات. وحقق ميداليات قطر كلّ من: علي العريمي الفائز بالميدالية الفضية لفئة الرجال في وزن فوق 80 كيلوغراما، محمد عوض الله بحصوله على الميدالية البرونزية لفئة الرجال في وزن تحت 68 كيلوغراما، واللاعبة نور محمد بفوزها بالفضية لفئة السيدات في وزن فوق 67 كيلوغراما، واللاعبة نجود علي الفهد بفوزها ببرونزية فئة السيدات في وزن تحت 57 كيلوغراما.

بدوره، رفع فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، رصيده في الميداليات إلى 21 ميدالية خلال يومين بعدما أضاف النجوم 13 ميدالية في اليوم الثاني من المسابقة. وحصد فريق السعودية لكرة الطاولة ذهبية مسابقة الفرق، ذهبية رياضة زوجي البولينغ، ذهبيتين وبرونزية في التايكواندو، ذهبية البلياردو، أربع فضيات في السباحة، فضية كرة السلة 3×3 للسيدات، برونزية كرة السلة 3×3 للرجال، برونزية المبارزة للسيدات.

من جهتها، افتتحت بعثة الإمارات مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، بتحقيق ميداليتين في رياضة التايكواندو، بواقع ذهبية وبرونزية، خلال منافسات الدورة التي تستمر حتى 22 مايو/أيار الحالي، في انطلاقة تعكس جاهزية وطموح رياضيي الإمارات في المحفل الخليجي، الذي تشارك فيه ست دول.