دورة الألعاب الخليجية... منتخب قطر يسطر نجاحاً في منافسات الرماية

- تألق رياضيو قطر في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، حيث أضافوا ميداليات متنوعة في منافسات البليارد والسنوكر، بما في ذلك فضية فرق السنوكر وذهبية فردي 15 كرة حمراء لعلي العبيدلي. - شهدت منافسات الرماية حصاداً قطرياً مميزاً بسبع ميداليات جديدة، منها ثلاث ذهبيات في التراب والمسدس الهوائي، مما رفع رصيد المنتخب إلى 18 ميدالية متنوعة. - في البادل، اقترب المنتخب القطري من الذهبية بعد فوزه الثالث توالياً، بينما اكتفى بفضية الكرة الطائرة بعد خسارته أمام البحرين، وتلقى خسارة في كرة اليد أمام البحرين أيضاً.

واصل رياضيو قطر تألقهم في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، بعدما أضافوا اليوم الثلاثاء، سلسلة جديدة من الميداليات والنتائج المميزة في عدد من المنافسات الجماعية والفردية، ليؤكد الأدعم حضوره القوي في مختلف الألعاب مع اقتراب البطولة من محطاتها الأخيرة.

وفي منافسات البليارد والسنوكر، أحرز المنتخب القطري الميدالية الفضية في مسابقة فرق السنوكر بعد خسارته أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة (0-3) في المباراة النهائية، ليرفع رصيده الإجمالي إلى ست ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وأربع فضيات. وواصل علي العبيدلي تألقه بعدما كان قد توج سابقاً بذهبية فردي 15 كرة حمراء وفضية 10 كرات، فيما أضاف بشار حسين فضية منافسات 9 كرات.

كما شهدت منافسات الرماية يوماً قطرياً بامتياز، بعدما حصد الأدعم سبع ميداليات جديدة بواقع ثلاث ذهبيات وأربع فضيات على ميادين لوسيل. وجاءت الذهبيات عبر منتخب التراب للرجال، والرماية دعاء حبيب في فردي المسدس الهوائي 10 أمتار للسيدات، إضافة إلى ذهبية فرق السيدات في المسابقة ذاتها. أما الفضيات فجاءت عبر منتخب سيدات التراب، والرمايين محمد الرميحي وميثة البنعلي في الفردي، إلى جانب فضية فرق الرجال في المسدس الهوائي، ليرفع المنتخب القطري للرماية رصيده إلى 18 ميدالية متنوعة في الدورة.

وفي البادل، واصل المنتخب القطري عروضه القوية وحقق فوزه الثالث توالياً بعد تغلبه على البحرين بنتيجة (3-0)، ليقترب خطوة إضافية من حصد الميدالية الذهبية قبل مواجهته الحاسمة أمام الإمارات في الجولة الأخيرة. وكان الأدعم قد افتتح مشواره بالفوز على السعودية ثم الكويت، ليؤكد جاهزيته للحفاظ على اللقب الخليجي الذي أحرزه في نسخة الكويت 2022.

أما في الكرة الطائرة، فاكتفى المنتخب القطري بالميدالية الفضية عقب خسارته أمام البحرين بثلاثة أشواط دون رد في الجولة الختامية، بعدما كان قد حقق انتصارين متتاليين على عمان والإمارات في بداية مشواره، وذهبت الميدالية الذهبية للمنتخب البحريني، فيما نالت عمان البرونزية.

وفي كرة اليد، تلقى المنتخب القطري خسارته الأولى في الدورة أمام البحرين بنتيجة (19-24)، ليتوقف رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني، بينما عزز المنتخب البحريني صدارته بست نقاط، وسيختتم الأدعم مشواره بمواجهة المنتخب السعودي يوم الجمعة المقبل، آملاً إنهاء البطولة على منصة التتويج.