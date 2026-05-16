- تألقت قطر في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" بتحقيق ثلاث ميداليات في المبارزة، منها ذهبية في سلاح الفلوريه للفرق، وتسع ميداليات في الرماية، منها ثلاث ذهبيات في السكيت الفردي والفرق. - واصلت ألعاب القوى القطرية هيمنتها بإضافة ست ميداليات، منها ثلاث ذهبيات في القفز بالزانة وسباق 400 متر وإطاحة المطرقة، بينما أحرزت السباحة ميداليات ذهبية في سباقات التتابع و200 متر حرة. - في الرياضات الجماعية والفردية، افتتح منتخب كرة اليد مشواره بانتصار، وأحرزت قطر ذهبية في البولينغ والبليارد، مع تألق منتخب الملاكمة بحصد فضيتين وبرونزية.

واصلت الرياضة القطرية، اليوم الجمعة، تألقها اللافت في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، بعدما حقق أبطالها سلسلة جديدة من الميداليات والنتائج المميزة في عدة ألعاب، وذلك خلال المنافسات الخليجية المقامة على أرضها حتى الثاني والعشرين من مايو/ أيار الجاري.

وفي المبارزة، حصد المنتخب القطري ثلاث ميداليات جديدة بواقع ذهبية وبرونزيتين، حيث توج منتخب الرجال في سلاح الفلوريه للفرق بالمعدن الأصفر بعد أداء قوي من الرباعي خالد حسين وعبد الله خليفة وعلي تركي العذبة وعبد الرحمن بوغريب، متقدماً على البحرين صاحبة الفضية والكويت التي نالت البرونزية، كما أحرز منتخب الرجال في سلاح الإيبيه للفرق الميدالية البرونزية عبر الرباعي يوسف عبد التواب ومحمد عبد العلي ومحمد الهزاع وعبد الرحمن الجادرة، فيما جاءت البرونزية الثانية بواسطة منتخب السيدات في سلاح الفلوريه، والمكوّن من ذكريات العبد الله وشيخة علي وفاطمة المعاضيد، ورفع منتخب المبارزة رصيده إلى خمس ميداليات في الدورة بعد ذهبيتي وفضية منافسات الفردي في اليوم الأول.

وفي الرماية، حققت قطر تسع ميداليات جديدة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وخمس برونزيات، وجاءت الذهبية الأولى عبر راشد صالح العذبة في مسابقة السكيت الفردي للرجال، والثانية بواسطة ريم الشرشني في السكيت الفردي للسيدات، قبل أن يضيف منتخب السيدات للسكيت، المكوّن من ريم الشرشني وهاجر محمد وسارة محمد، الذهبية الثالثة في منافسات الفرق، كما أحرز منتخب السيدات للبندقية الهوائية 10 أمتار، المكوّن من دلال الكبيسي والمها العلي ورتاج اليافعي، الميدالية الفضية، بينما جاءت البرونزيات عبر هاجر محمد ورتاج اليافعي وعبد الرحمن السليطي، إضافة إلى منتخب السكيت للرجال ومنتخب البندقية الهوائية للرجال.

أما ألعاب القوى القطرية، فواصلت هي الأخرى فرض هيمنتها بعدما أضافت ست ميداليات جديدة بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات، لترفع رصيدها الإجمالي إلى 20 ميدالية ملونة، وهو الأعلى بين الألعاب المشاركة حتى الآن. وجاءت الذهبيات بواسطة سمر منصوري في القفز بالزانة، وعمار إبراهيم في سباق 400 متر، وأشرف الصيفي في إطاحة المطرقة، فيما حقق الفضيات كل من أشرف عثمان في سباق 400 متر، وعمر داوود في سباق 110 أمتار حواجز، وأحمد الصيفي في إطاحة المطرقة.

كما عزز أبطال الأدعم رصيدهم في ألعاب القوى والسباحة بميداليات إضافية، بعدما أحرز حاتم حميد برونزية سباق 800 متر، فيما توج مبارك سعيد بذهبية السباق نفسه. وفي سباق 100 متر حواجز للسيدات، حصدت سارة شمس الميدالية الذهبية، بينما نالت شهد محمد البرونزية. وأضاف مبروك الكربي ذهبية سباق 5000 متر مشي، في حين تألق منتخب السباحة بحصد ذهبية سباق 4×200 متر تتابع، إلى جانب ذهبية سعد الدين سعد الدين في 200 متر حرة، وذهبية محمد محمود في 100 متر صدر، وفضيتي علي تامر في 200 متر حرة، وإيميلي فزاعي في 400 متر متنوع.

وفي كرة اليد، افتتح المنتخب القطري مشواره بانتصار قوي على الإمارات بنتيجة 28-20، مقدماً أداءً مميزاً أكد جاهزيته للمنافسة على الذهبية، على أن يواجه الكويت في الجولة المقبلة. كما انطلقت التحضيرات الأخيرة لمنافسات الكرة الطائرة التي تبدأ السبت في صالة رياضة المرأة بأسباير، حيث يواجه المنتخب القطري نظيره الإماراتي في الجولة الافتتاحية بعد برنامج إعداد قاده المدرب الأرجنتيني كاميلو سوتو.

كما واصل منتخب البولينغ تألقه بإحراز ذهبية مسابقة الثلاثي عبر طلال المري وبدر السادة وجاسم المريخي متفوقاً على السعودية والكويت، وفي البليارد، أحرز المنتخب القطري ذهبية زوجي 10 كرات بعد فوز الثنائي علي العبيدلي وعبد اللطيف الفوال على الكويت بنتيجة 7-1 في النهائي، بينما واصل منتخب الملاكمة حضوره على منصات التتويج بحصد فضيتين وبرونزية عبر محمد الفقيه ومحمد لسعد ويوسف السيد.

وبهذه النتائج، تواصل قطر فرض حضورها القوي في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، وسط طموحات كبيرة بمواصلة حصد الميداليات خلال الأيام المقبلة.