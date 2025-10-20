دورانت يمدد عقده مع روكتس: الاستقرار أولى من المال

- وقع كيفن دورانت عقدًا جديدًا لمدة عامين بقيمة 90 مليون دولار مع هيوستن روكتس، مفضلاً التنازل عن 30 مليون دولار لإتاحة مساحة مالية أكبر للنادي لبناء فريق تنافسي قوي. - أعرب دورانت عن ارتياحه للعودة إلى هيوستن، مشيرًا إلى تطور الفريق تحت قيادة إيمي أودوكا، وارتباطه الشخصي بالمدينة وولاية تكساس منذ مسيرته الجامعية. - أكد دورانت أن هيوستن تمثل له مكانًا يمكنه العيش فيه على المدى الطويل، مشيدًا بالعلاقات والأصدقاء الذين يمتلكهم في المنطقة، والشعور بالحب من الجماهير.

أكد ريك كلايمان، الشريك والمدير التنفيذي لشركة بوردوم (شركة إعلامية واستثمارية أسسها لاعب كرة السلة الأميركي كيفن دورانت)، في تصريحات أدلى بها لشبكة "إي أس بي أن"، أمس الأحد، أن كيفن دورانت (37 عاماً)، وقّع رسمياً على عقد جديد لمدة عامين، بقيمة 90 مليون دولار، مع فريقه الحالي هيوستن روكتس.

وكشف التقرير أن دورانت كان بإمكانه الحصول على مبلغ 120 مليون دولار، إلا أنه فضّل التنازل عن جزء من المبلغ لإتاحة مساحة مالية أكبر للنادي، بما يسمح ببناء مشروع تنافسي قوي خلال السنوات المقبلة، وقال النجم الأميركي في تصريحات خلال يوم الإعلام الخاص بالفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين: "رأيت التطور السريع لهذه الفرقة، ورأيت ما فعله إيمي أودوكا، ولديّ أصدقاء واتصالات هنا. كان من الطبيعي أن أشعر بالراحة عندما دخلت الصالة للتدريب. لطالما احترمت هذه المدينة وهذه الولاية، وكان القرار هو الشيء الصحيح بالنسبة لي".

وأضاف كيفن دورانت أن هيوستن تمثل له مكاناً يمكنه العيش فيه على المدى الطويل، مذكراً بأنه خلال مسيرته الجامعية لعب في ولاية تكساس، مما يمنحه ارتباطاً خاصاً بالمنطقة، وختم قائلاً: "من الرائع أن أعود إلى هنا، لدي أصدقاء وعلاقات كثيرة، ودائماً شعرت أن هذا مكان يمكنني العيش فيه. الشعور كان طبيعياً، وكنت ألاحظ الحب من الجماهير في كل مرة أزور فيها هيوستن".