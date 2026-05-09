دورات "غراند سلام" تواجه ثورة.. رفض الاحتكار وغضب من الجوائز المالية

- تواجه بطولات "غراند سلام" انتقادات بسبب احتكارها من قبل أربع دول، مما يحد من فرص الدول الأخرى في تنظيم بطولات كبرى. يسعى أنجيلو بيناغي لكسر هذا الاحتكار بتنظيم بطولة خامسة في إيطاليا. - يطالب نجوم التنس بزيادة الجوائز المالية في بطولات "غراند سلام"، حيث يعتبرون التوزيع الحالي غير عادل. يهدد اللاعبون بمقاطعة البطولات إذا لم يتم تحسين توزيع الجوائز. - يعتقد بيناغي أن إيطاليا قادرة على تنظيم بطولة جديدة، لكنه يواجه تحديات تتعلق بتحديد نوع أرضية الملعب المناسبة. يعبر اللاعبون عن استيائهم من التوزيع غير العادل للجوائز المالية.

تواجه دورات "غراند سلام" في عالم التنس انتقادات قوية في الأسابيع الأخيرة، وتزايدت حدتها مع قرب تنظيم بطولة رولان غاروس في باريس، ثاني الدورات الكبرى سنوياً. وتراوحت الانتقادات بين الغضب من الجوائز المالية المرصودة، وكذلك الرغبة في تنظيم المزيد من الدورات عبر منح الفرصة إلى بلدان تملك تقاليد في اللعبة لتنظيم بطولة خامسة.

ويصرّ أنجيلو بيناغي، رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، على كسر احتكار بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى وتنظيم بطولة خامسة في إيطاليا مستقبلاً. ومنذ توليه رئاسة الاتحاد عام 2001، انتشل بيناغي رياضة التنس الإيطالية من ركودها وقادها إلى عصر ذهبي، لكن منظم بطولة روما للماسترز 1000 يطمح لكسر احتكار البطولات الكبرى، وتنظيم بطولة خامسة من البطولات الكبرى مثل ما نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية. وصرح بيناغي قائلاً: "هذا الاحتكار مُشين ويُشكّل عائقاً خطيراً أمام رياضة التنس". وأعرب عن أسفه لغياب "نظام قائم على الجدارة، في حين يحمي النظام الحالي أولئك الذين لا يبذلون قصارى جهدهم من أجل التنس". وأضاف: "إن مطالب اللاعبين (الذين يدعون إلى إعادة توزيع 22% من جوائز بطولات غراند سلام عليهم، مقارنةً بنسبة 15% الحالية لبطولة رولان غاروس) مشروعة تماماً. فهناك أربع دول في العالم تمتلك موارد مالية هائلة للاستثمار في رياضة التنس لا تملكها دول أخرى. وأنا أسعى لكسر هذا الاحتكار.

ويعتقد رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس أن بلاده قادرة على تحقيق هذا الهدف بفضل ما يشهده التنس حالياً في إيطاليا من طفرة يصعب تكرارها مستقبلاً. كما أقر بأن "المشكلة" الرئيسية تكمن في تحديد نوع أرضية الملعب التي ستُقام عليها بطولة "غراند سلام الخامسة" المفترضة. "من الواضح أن لدينا أفكارنا، لكننا على استعداد تام لتنظيمها في أي مكان في إيطاليا وعلى أي أرضية".

سينر يُهاجم دورات "غراند سلام"

يطالب نجوم التنس برفع قيمة الجوائز المالية المخصصة للبطولات الكبرى، وقد تزايدت حدة المطالبات التي وصلت إلى حد التهديد بمقاطعة المسابقات. وكسر المصنف الأول عالمياً يانيك سينر صمته عندما سُئل عن الجوائز المالية في بطولات غراند سلام، بما فيها رولان غاروس، وانضم إلى اللاعبة أرينا سابالينكا، التي هددت بمقاطعة النجوم البطولةَ، لضمان توزيع أكثر عدلاً للجوائز المالية بين البطولات الكبرى واللاعبين. وصرّح سينر قائلاً: "بطولات غراند سلام هي أهم وأعرق البطولات في روزنامة التنس. ولكن قبل كل شيء، المسألة تتعلق بالاحترام. لأنني أعتقد أننا نعطي أكثر بكثير مما نأخذ". وأضاف سينر مردداً الموقف الذي دافع عنه نوفاك ديوكوفيتش أيضاً منذ أيام: "وهذا لا يقتصر على أفضل اللاعبين فقط، بل يشملنا جميعاً".

واعترف سينر خلال مؤتمره الصحافي في روما: "أعتقد أننا بصفتنا لاعبين نشعر بخيبة أمل بعض الشيء من نتائج رولان غاروس، على سبيل المثال. سنرى ما سيحدث. خلال الأسبوعين المقبلين، سنعرف قيمة جوائز ويمبلدون. نأمل حقاً أن تكون أفضل".

وأعرب أفضل 20 لاعباً ولاعبة تنس عن استيائهم الشديد من التوزيع غير العادل للجوائز المالية، نظراً إلى الإيرادات المتزايدة التي تحققها بطولات "غراند سلام"، إذ من المتوقع أن ترتفع إيرادات بطولة رولان غاروس بأكثر من 400 مليون يورو في عام 2026.