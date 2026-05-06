دوبوا... مُلاكم ضحى بطفولته من أجل والده

كشف المُلاكم البريطاني، دانيال دوبوا (28 عاماً)، عن تضحيته بطفولته، من أجل تحقيق إرادة والده، بأن يُصبح أحد أبرز النجوم في رياضة "الفن النبيل"، التي دخلها، وهو في سن السابعة من عمره، ولم يستطع الذهاب إلى المدرسة.

وقال دوبوا في حديثه، مع صحيفة ذا صن البريطانية، الثلاثاء: "لم أشكك نهائياً فيما أراده والدي مني عندما كنت طفلاً صغيراً، لأنه أراد رؤية نجله يكون مُلاكماً في الوزن الثقيل، ودعمني كثيراً، بعدما قام برسم حياتي، وما يُريده مني، رغم أن الطريق أمامي لم يكن سهلاً، وكما يرى الجميع، نحن عائلة تعشق هذه الرياضة، فشقيقتي كارولين مُلاكمة، وكذلك أخي الصغير سولومون، الذي يشق طريقه في عالم الهواة الآن".

وتابع: "والدي قام بالتضحية بحياته، بعدما سخر كل شيء لمشروعه الكبير، وهو رؤية أولاده يحترفون الملاكمة، وعلمني القتال منذ أن كنت طفلاً صغيراً، رغم أنني لم أستطع الذهاب إلى المدرسة، لكن هذا هو حال أي رياضي يطمح إلى تحقيق النجاح، وما زلت أتطور باستمرار، لأن لدي فريقا يقوم بمساعدتي ويشرف على تدريباتي بشكل يومي".

وختم دوبوا حديثه: "بالنسبة لي، فإنني أخوض أي نزال بشراسة، ومستعد لاغتنام أي فرصة جديدة تلوح أمامي، حتى أظهر ثمرة الجهد الذي بذلته منذ أن أصبحت ملاكماً محترفاً، وبالطبع، كل ما أفعله هو هدية لوالدي، الذي علمني كل شيء عندما كنت طفلاً، والأمر لا يقتصر عليّ وحدي، بل هناك الكثير ممن يدعمونني ويقفون خلفي".

ويذكر أن ديف والد دانيال دوبوا، قد أشرف على تدريبه منذ أن كان طفلاً صغيراً، واستطاع استغلال طول نجله، الذي يبلغ 195 سنتم ووزنه 114 كيلو غراماً، الأمر الذي جعل البريطاني يُصبح نجماً في الوزن الثقيل، وينتظر فرصته الآن للعودة مرة أخرى إلى الحلبات، حتى يخوض المواجهات، وينافس على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل.