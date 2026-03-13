دوبلانتيس يتحدى نفسه في القفز بالزانة محطماً رقمه القياسي

- أرماند دوبلانتيس يواصل تحطيم الأرقام القياسية في القفز بالزانة، مسجلاً 6.31 أمتار في أوبسالا، ليؤكد تفوقه المستمر في ظل غياب منافسين حقيقيين. - منذ 2020، يتقدم دوبلانتيس بثبات، محققاً إنجازات تاريخية، منها تجاوز الفرنسي رونو لافيلني، وصولاً إلى 6.30 أمتار في مونديال طوكيو. - في لقاء "موندو كلاسيك"، احتفل دوبلانتيس بتحطيم الرقم القياسي أمام جمهوره، معبراً عن فخره بتمثيل السويد وداعميه، بينما جاء النرويجي سوندره غوتورمسن وصيفاً.

تابع أسطورة القفز بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس (26 عاماً) كتابة التاريخ في هذه الرياضة، بعدما حطّم الرقم القياسي العالمي للمرة الخامسة عشرة في مسيرته مسجلاً 6.31 أمتار خلال أول محاولة له الخميس بين جماهيره في أوبسالا، ليؤكد أنّه دائماً ما يتحدّى نفسه في ظل عدم وجود اسم قادر على منافسته في الوقت الراهن.

واستطاع دوبلانتيس، الفائز بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية الصيفية وأربعة ألقاب عالمية، أن يحطّم الرقم القياسي مرة جديدة، بعدما كان قد بدأ كسر سلسلة الإنجازات التاريخية في عام 2020 يوم تجاوز الفرنسي رونو لافيلني بتحقيقه 6.17 أمتار، ليواصل بعدها التقدّم تدريجياً متجاوزاً أرقامه في أكثر من مناسبة حتى وصل إلى ارتفاع 6.30 أمتار في مونديال طوكيو خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولم يتعرّض البطل السويدي لأي هزيمة منذ ثلاثة أعوام، لكن الأمر المثير أنّه استطاع تحطيم الرقم القياسي خلال لقاء "موندو كلاسيك" في أوبسالا، وهو الذي كان قد أسس هذه المنافسة في وقتٍ سابق، وبالفعل نجح في إفراح المشجعين الذين حضروا لدعمه حين لفّ نفسه بالعلم السويدي وقام بجولة شرفية بعد وصوله إلى الانتصار الثامن والثلاثين توالياً.

وقال دوبلانتيس من أرضية الملعب بعد تحطيمه الرقم القياسي الجديد: "هذا بيتي، هذا بيتنا، هكذا هي الأمور، وأنتم تعرفون أنّه في كلّ مرة أكون فيها على المضمار، أمثّلكم. وأقوم بذلك بكلّ فخر، أنا فخور جداً لتمكني من تحقيق ذلك أمامكم. أنا أقفز من أجل نفسي، من أجل عائلتي، لكني أقفز أيضاً من أجلكم، من أجل السويد ومن أجل كل من يدعمني". يُذكر أن النرويجي سوندره غوتورمسن سجل ارتفاع ستة أمتار خلال منافسة الخميس، وكان بالتالي الوصيف بفارق كبير عن صاحب المركز الأول.