دهوك تنهي استعداداتها وتترقب انطلاق السوبر الخليجي للأندية 2026

- قام وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بزيارة ميدانية إلى مدينة دهوك العراقية، لتفقد ملعب نادي دهوك ومرافقه، وضمان استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لاستضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية. - عقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولي نادي دهوك لمناقشة التحضيرات التنظيمية واللوجستية، والتنسيق بين اللجان لضمان إقامة الحدث وفق أعلى المعايير. - أكد رئيس نادي دهوك، عبد الله جلال، التزام النادي بتوفير أفضل الظروف لإنجاح المباراة، وأشاد الوفد بمستوى الاستعدادات وثقته في قدرة المدينة على استضافة المباراة بنجاح.

قام وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بزيارة إلى مدينة دهوك العراقية، قبل انطلاق مواجهة كأس السوبر الخليجي للأندية التي ستجمع نادي دهوك مع فريق الريان الذي يحمل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال الخليج.

وقام الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي بزيارة ميدانية إلى ملعب نادي دهوك، حتى يطلع على أرضية الملعب ومرافقه، إلى جانب المتطلبات الإعلامية والبث التلفزيوني، ومعايير الأمن وأنظمة السلامة، وذلك للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لاستضافة المباراة. كما عقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولي نادي دهوك العراقي، استعرض خلاله آخر التحضيرات المتعلقة بالمباراة، وناقش الجوانب التنظيمية واللوجستية وآليات التنسيق بين مختلف اللجان، بما يضمن إقامة الحدث وفق أعلى المعايير المعتمدة.

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من جانبه، أكد عبد الله جلال، رئيس نادي دهوك العراقي، حرص الفريق التام على إنجاح استضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية، مشيراً إلى تسخير جميع الإمكانات لإخراج الحدث بالصورة التي تليق بأهميته، مُشدداً على الالتزام الكامل بمتطلبات ومعايير اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والعمل على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية، بما يضمن إقامة المباراة على الوجه الأمثل وبطريقة تعكس المكانة المتميزة للبطولة.

وفي ختام الزيارة، أشاد وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بمستوى الاستعدادات التي لمسها على أرض الواقع، مثمناً الجهود المبذولة من قبل نادي دهوك والجهات المعنية، ومعرباً عن ثقته في قدرة المدينة على استضافة مباراة تليق بمكانة كأس السوبر الخليجي للأندية يوم 13 أغسطس/آب القادم.