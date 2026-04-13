دموع وسام أبو علي.. الإصابة قد توقف نجاحات نجم فلسطين

- تعرض وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو ومنتخب فلسطين، لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد أورلاندو، مما أثار تعاطف الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - سقط أبو علي مرتين دون احتكاك، مما استدعى نقله على نقالة، وأعلن النادي عن إجراء فحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة، وسط قلق من احتمال إصابته بقطع في الرباط الصليبي. - انضم أبو علي إلى كولومبوس في يوليو 2025 وسجل خمسة أهداف في سبع مباريات، لكن الإصابة تهدد مسيرته وتألقه مع الفريق.

ذرف مهاجم فريق كولومبوس كرو الأميركي ومنتخب فلسطين وسام أبو علي (27 عاماً)، الدموع مع نهاية مباراة فريقه أمام أورلاندو التي حسمها التعادل بنتيجة (1ـ1)، في منافسات الأسبوع السابع من الدوري الأميركي، الاثنين، حيث هزّت صور دموع اللاعب الفلسطيني جماهير فريقه التي تضامنت معه عبر منصات التواصل.

🇵🇸 🚑 Cena muito triste ontem ao fim do jogo do Columbus Crew: o artilheiro Wessan Abou Ali se lesionou sozinho e deixou o jogo.



Ao fim, estava no campo já de muletas e em prantos.



ونقل موقع هودلاين الأميركي، الاثنين، تفاصيل الإصابة، حيث أشار إلى سقوط وسام أبو علي مُمسكاً بركبته اليمنى واضطراره للخروج على نقالة. وقد بدا هدف التعادل المتأخر لدييغو روسي، الذي عادةً ما يُسعد الجماهير، وكأنه دون أهمية بحسب ما ذكر الموقع الأميركي، حيث كان النادي يترقب الأخبار الطبية المتعلقة بهدافه الأول.

وسقط المهاجم مرتين دون احتكاك قبل أن يُشير الجهاز الطبي إلى ضرورة نقله من أرضية الميدان، وأعلن النادي أنه سيُخضعه لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة، في الوقت الذي ذكر فيه المدرب هنريك ريدستروم، وفقًا لصحيفة كولومبوس ديسباتش، أن خطورة الإصابة لا تزال غير معروفة، وأن أبو علي بحاجة إلى فحص شامل.

وبينما بقي أبو علي على أرض الملعب، أحاط به اللاعبون والجهاز الفني بسرعة في الوقت الذي كان فيه الطاقم الطبي يُعالجه، وعلى أثرها قال روسي إن زملاءه حاولوا البقاء بالقرب منه خلال فترة التوقف، حيث انتشر القلق من مقاعد البدلاء إلى المدرجات. وذكرت صحيفة كولومبوس ديسباتش أن رؤية لاعب يسقط مرتين دون احتكاك ثم يُنقل على نقالة جعلت الجميع يحبسون أنفاسهم، في حين ظهر اللاعب في نهاية اللقاء بين اللاعبين وهو يستعين بعكازين.

وأعلن النادي أنه سيصدر تحديثات طبية بعد الفحوصات، وسيدرس فريق كولومبوس خياراته بشأن تشكيلته قبل رحلته إلى نيو إنغلاند يوم السبت، خاصة إذا كشفت الفحوصات عن إصابة خطيرة في الركبة، حينها سيتعين على الفريق اتخاذ قرارات تكتيكية فورية للبحث عن بديل لمهاجم غزير الأهداف. وانضم أبو علي إلى كولومبوس في يوليو/ تموز 2025، قادماً من الأهلي المصري، ليُصبح الرقم الهجومي الأبرز للفريق، وسجل خمسة أهداف في سبع مباريات، ولكن الإصابة الآن ستعطل تألقه، خاصة بعد تزايد المخاوف حول إمكانية أن تكون المشكلة في الرباط الصليبي.