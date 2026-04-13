دموع وسام أبو علي.. إصابة في الرباط الصليبي تعطل نجاحات نجم فلسطين

- تعرض وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو ومنتخب فلسطين، لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد أورلاندو، مما سيبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى تسعة أشهر، وأثارت دموعه تعاطف الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. - الإصابة حدثت دون احتكاك، حيث سقط أبو علي مرتين ممسكًا بركبته اليمنى، مما استدعى نقله على نقالة، وأكدت الفحوصات الطبية خطورة الإصابة، مما يتطلب من الفريق البحث عن بديل له. - انضم أبو علي إلى كولومبوس في يوليو 2025 وسجل خمسة أهداف في سبع مباريات، لكن الإصابة ستعطل تألقه وتؤثر على خطط الفريق الهجومية.

ذرف مهاجم فريق كولومبوس كرو الأميركي ومنتخب فلسطين وسام أبو علي (27 عاماً)، الدموع مع نهاية مباراة فريقه أمام أورلاندو التي حسمها التعادل بنتيجة (1ـ1)، في منافسات الأسبوع السابع من الدوري الأميركي، الاثنين، حيث هزّت صور دموع اللاعب الفلسطيني جماهير فريقه التي تضامنت معه عبر منصات التواصل، وقد تأكدت المخاوف لاحقاً من خطورة الإصابة حيث اتضح أنه أصيب في الرباط الصليبي، حسب بيان فريقه، ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى تسعة أشهر.

🚨 Wessam Abou Ali (Columbus Crew) — rupture des ligaments croisés antérieurs . Grosse perte pour le Crew 💛🖤bon rétablissement à lui 🙏 #MLS #ColumbusCrew #Mlszonefr pic.twitter.com/JozvdkKGWM — MLS Zone FR (@Mlszonefr) April 13, 2026

🇵🇸 🚑 Cena muito triste ontem ao fim do jogo do Columbus Crew: o artilheiro Wessan Abou Ali se lesionou sozinho e deixou o jogo.



Ao fim, estava no campo já de muletas e em prantos.



Força e boa recuperação, Wessam! pic.twitter.com/GJ1JHnJ68x — MLS Brasil (@MLS__Brasil) April 13, 2026

ونقل موقع هودلاين الأميركي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة، حيث أشار إلى سقوط وسام أبو علي مُمسكاً بركبته اليمنى واضطراره للخروج على نقالة. وقد بدا هدف التعادل المتأخر لدييغو روسي، الذي عادةً ما يُسعد الجماهير، وكأنه دون أهمية بحسب ما ذكر الموقع الأميركي، حيث كان النادي يترقب الأخبار الطبية المتعلقة بهدافه الأول.

وسقط المهاجم مرتين دون احتكاك قبل أن يُشير الجهاز الطبي إلى ضرورة نقله من أرضية الميدان، وأعلن النادي أنه سيُخضعه لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة، وبينما بقي أبو علي على أرض الملعب، أحاط به اللاعبون والجهاز الفني بسرعة في الوقت الذي كان فيه الطاقم الطبي يُعالجه، وعلى أثرها قال روسي إن زملاءه حاولوا البقاء بالقرب منه خلال فترة التوقف، حيث انتشر القلق من مقاعد البدلاء إلى المدرجات. وذكرت صحيفة كولومبوس ديسباتش أن رؤية لاعب يسقط مرتين دون احتكاك ثم يُنقل على نقالة جعلت الجميع يحبسون أنفاسهم، في حين ظهر اللاعب في نهاية اللقاء بين اللاعبين وهو يستعين بعكازين.

وكشفت الفحوصات تعرّض أبو علي لإصابة خطيرة في الركبة طاولت الرباط الصليبي، ما سيتعين على الفريق اتخاذ قرارات تكتيكية فورية للبحث عن بديل لمهاجم غزير الأهداف. وانضم أبو علي إلى كولومبوس في يوليو/ تموز 2025، قادماً من الأهلي المصري، ليُصبح الرقم الهجومي الأبرز للفريق، وسجل خمسة أهداف في سبع مباريات، ولكن الإصابة الآن ستعطل تألقه، بما أن الإصابة في الرباط الصليبي، تُعتبر خطيرة.