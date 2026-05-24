دموع كارفاخال واحتفال مبابي.. مشهد عاطفي بمدريد في ليلة سقوط برشلونة

انتصر نادي ريال مدريد على ضيفه أثلتيك بلباو 4-2، مساء السبت، في مباراته الأخيرة بمنافسات الدوري الإسباني، في لقاء حمل طابعاً خاصاً لعدد من اللاعبين الذين ودعوا الفريق مثل داني كارفاخال ودافيد ألابا، إلى جانب المدرب ألفارو أربيلوا، الذي تشير التوقعات إلى رحيله عن الجهاز الفني.

وترك النجم الفرنسي كيليان مبابي بصمته من جديد، بتسجيله هدفاً رائعاً في الدقيقة 51، وهو هدفه الـ25 في الدوري هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين للموسم الثاني على التوالي، كما رفع رصيده التهديفي إلى أرقام لافتة في موسميه الأولين مع ريال مدريد. وعقب تسجيل الهدف، توجه مبابي مباشرة للاحتفال مع مدربه ألفارو أربيلوا، في لقطة لافتة عكست العلاقة القوية بين اللاعب والجهاز الفني في نهاية موسم صعب على الفريق، لكنها حملت بعض اللحظات الإيجابية في ختام الموسم.

وصنع كارفاخال الحدث، بعد أن غادر المواجهة وهو يذرف الدموع، إثر لعبه المباراة الأخيرة بقميص النادي الملكي، في الوقت الذي ودعت فيه مجموعة من جماهير الملكي، النمساوي ألابا بطريقة لافتة، بعد أن رفعوا الكرسي الأبيض، في تعبير عن الاحتفال الأيقوني الذي قام فيه اللاعب، بعد تسجيل فريقه لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، عام 2022. من جهته، ودع حامل اللقب نادي برشلونة المسابقة بخسارة قاسية جاءت على يد فريق فالنسيا بثلاثية لهدف واحد، في الوقت الذي صنعت فيه جماهير نادي خيتافي الحدث، بعد أن اجتاحت ملعب المواجهة التي انتهت بانتصارهم على أوساسونا بهدف وحيد، ليضمنوا المشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد غياب طويل عن المسابقات الأوروبية استمر 18 عاماً.

وعلى مستوى الهبوط، غادر جيرونا رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد تعادله أمام إلتشي 1-1، وهو الفريق الذي كان مشاركاً في مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي، فيما لحق ريال مايوركا وريال أوفييدو بركب الهابطين. وضمن فريق ريال بيتيس، الذي انتصر على ليفانتي بهدفين لهدف، سجل أحدهما المغربي عبد الصمد الزلزولي، المشاركة في دوري الأبطال رفقة أندية برشلونة وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد، فيما سيلعب سيلتا فيغو وريال سوسيداد بطل كأس ملك إسبانيا، في بطولة الدوري الأوروبي.