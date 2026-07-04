دموع صلاح تعوّض خيبات مصر السابقة واحتفال على طريقة "الفراعنة"

- محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عاش لحظات مؤثرة خلال مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026، حيث تأهل المنتخب لأول مرة لثمن النهائي بعد تعادل 1-1، وسجل صلاح ركلة ترجيح بطريقة "بانينكا" مميزة. - بعد التأهل التاريخي، ظهر صلاح باكياً، مودعاً خيبات الماضي مع المنتخب، مثل الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 وخسارة نهائي كأس أفريقيا مرتين، ليحقق إنجازاً كبيراً مع زملائه. - احتفل صلاح والمنتخب بالتأهل التاريخي، وظهر بلباس فرعوني، معبراً عن فخره بالإنجاز، وأظهر احترامه لمنافسيه بدعمه للاعبي أستراليا بعد المباراة.

عاش قائد منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح (34 عاماً) لحظات مؤثرة خلال مواجهة أستراليا التي حسمها المنتخب العربي، الجمعة، بالتأهل لثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه. ورغم أن صلاح لم يسجل أهدافاً في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، إلا أنه اجتهد كثيراً قبل أن يُسجل ركلة الترجيح بطريقة مميزة تعكس شخصيته القوية عندما خدع الحارس الأسترالي ماثيو ريان بطريقة "بانينكا"، ليحقق صلاح ورفاقه إنجازاً كبيراً.

فرحة ودموع محمد صلاح بعد التأهل لدور ال 16 كأس العالم ❤️ pic.twitter.com/4roLzGMXNK — عبدالسلام (@daimlfc) July 3, 2026

وبعد صافرة النهاية مُعلنة تأهل مصر التاريخي، ظهر صلاح باكياً، فقد عاش واحدة من أكثر اللحظات إثارة في مسيرته الدولية، مُودعاً الخيبات الأخيرة التي مرّ بها مع منتخب بلاده، لا سيما منها الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد سيناريو مثير ضد السنغال، وكذلك خسارة نهائي كأس أفريقيا في مناسبتين عامي 2017 و2023. وقد كانت ركلات الترجيح كابوساً لاحق صلاح ومنتخب مصر في معظم التجارب الفاشلة خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تهديهم لحظات تاريخية عبر التأهل لثمن النهائي أمام منافس أظهر تماسكاً كبيراً.

وبعد الدموع، كان على صلاح أن يعيش اللحظات التاريخية، واحتفل مع بقية اللاعبين والجهاز الفني بالتأهل الذي كتب واحدة من أكبر صفحات النجاح في تاريخ كرة القدم المصرية. وظهر لاعب ليفربول الإنكليزي وهو يرتدي اللباس الفرعوني المعروف، فبعد قرون من بروز الحضارة الفرعونية لتؤثر في التاريخ الإنساني، نجح منتخب مصر بدوره في كتابة التاريخ في ملاعب كأس العالم 2026. وقال قائد منتخب مصر في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: "لقد صنعنا التاريخ، تحادثت مع رفاقي وطالبتهم بأن يبرزوا حقيقة مستواهم، ولهذا فأنا سعيد جداً بهذا الإنجاز، قررت في آخر لحظة تنفيذ ركلة الترجيح بتلك الطريقة، قلت لنفسي إن كانت هذه آخر كأس العالم لي، فعليّ أن أنفذ بطريقة بانينكا ونجحت".

❤️ Es el mejor, gana su selección y lo primero que hace es consolar al que perdió 🔴 pic.twitter.com/YzS7cRf1p4 — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) July 3, 2026

كما برز اللاعب المصري بموقف قوي، فقبل الانطلاق للاحتفال مع رفاقه بالتأهل بعد تنفيذ آخر ركلة ترجيه، توجه إلى لاعبي أستراليا ودعمهم معنوياً بطريقة تُظهر احترامه الكبير لمشاعر منافسيه بعد الخيبة التي عاشوها في هذه المباراة.

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وسيطرت اللحظات العاطفية على منتخب مصر بعد هذا الإنجاز الكبير، فقد انهمرت دموع المدرب حسام حسن ومساعده إبراهيم حسن بعد نهاية المواجهة، وذلك فرحاً بالإنجاز لكرة القدم المصرية، وبعدما تركا أثراً مميزاً في مسيرتهما لاعبين في منتحب مصر، فقد كتبا التاريخ مدربين، إثر بداية متعثرة نسبياً.