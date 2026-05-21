دموع رونالدو تخطف الأضواء في أمسية اللقب الأول مع النصر

- قاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد التغلب على ضمك 4-1، محققًا لقبه الأول مع الفريق رغم انتصار الهلال على الفيحاء. - سجل رونالدو هدفين في المباراة، وأظهر شغفه بتحقيق الألقاب رغم مسيرته الحافلة، لكنه لم يتمكن من الفوز بلقب هداف الدوري، حيث تصدر جوليان كينونيس الترتيب بـ33 هدفًا. - حافظ رونالدو على رقمه القياسي في الدوري السعودي بـ35 هدفًا في موسم واحد، رغم عدم تحقيقه لقب الهداف هذا الموسم.

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، فريقه النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما تغلب "العالمي" على ضمك 4-1، اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من المسابقة. ودخل النصر المواجهة متصدراً جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، معتمداً على نفسه لحسم اللقب، إذ كان يكفي النصر الفوز للتتويج رسمياً، وهو ما تحقق، ليحصد "الدون" لقبه الرسمي الأول مع العالمي، الذي جاء رغم انتصار ملاحقه الهلال (84 نقطة)، على الفيحاء بهدف دون رد.

وخطف كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين في لقاء ضمك، الأضواء بعدما ذرف دموع الفرح إثر تسجيله الهدف الثاني في اللقاء، الأمر الذي أكد شغه لتحقيق الألقاب، رغم مسيرته الاستثانية التي مثل فيها كبار الأندية العالمية ونال فيها عديد الألقاب.

رونالدو يفقد لقبه المفضل

رغم حصد اللقب، لم ينجح النجم البرتغالي في التتويج مجدداً بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة. وشهد سباق الهدافين إثارة كبيرة في الأسابيع الختامية، حيث تصدر المكسيكي جوليان كينونيس الترتيب برصيد 33 هدفاً، الذي قاد فريقه لتحقيق انتصار كبير على الاتحاد 5-1 (سجل ثلاثية في لقاء اليوم)، فيما أنهى لاعب الأهلي، الإنكليزي إيفان توني، الموسم في الوصافة برصيد 32 هدفاً، متفوقاً على رونالدو (28 هدفاً)، الذي كان قد تُوّج بلقب الهداف في آخر موسمين، ليمنع هذا الموسم من تحقيق الهاتريك التهديفي في الدوري السعودي.

ورغم ذلك، حافظ رونالدو على رقمه القياسي التاريخي في الدوري السعودي، بعدما بقي سجله القياسي البالغ 35 هدفاً في موسم واحد دون كسر، وهو الرقم الذي حققه في موسم 2023-2024 بقميص النصر.