دموع حكيمي تثير مخاوف المغاربة.. هل سيغيب عن أمم أفريقيا؟

- تعرض أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب، لإصابة خطيرة في أربطة الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، مما أثار قلق الجماهير والجهاز الفني لمنتخب المغرب. - غادر حكيمي الملعب باكيًا بعد تدخل عنيف من لويس دياز، ولم يكشف باريس سان جيرمان بعد عن تفاصيل الإصابة أو مدة الغياب، مما زاد من المخاوف حول مشاركته في كأس أمم أفريقيا. - ينتظر المدرب وليد الركراكي نتائج الفحوصات بقلق، حيث قد تؤثر الإصابة على آمال المغرب في البطولة الأفريقية المقبلة.

تعرّض قائد منتخب المغرب، أشرف حكيمي (27 عاماً)، لإصابة خطرة في يوم عيد ميلاده، خلال المباراة، التي جمعت ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بضيفه بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وغادر نجم "أسود الأطلس" أرضية الملعب، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بالدموع، إثر تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز، في مشهد أثار قلق الجماهير المغربية والبارسية، كما أحدث هلعاً داخل دكة بدلاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وما إن سقط أشرف حكيمي أرضاً، متألماً من شدة خطورة الإصابة، حتى انفجر باكياً أثناء تلقيه الإسعافات الأولية من قِبل الطاقم الطبي للنادي الباريسي، وسط دعم وتشجيع من زملائه والجماهير، التي تابعت المباراة من المدرجات.

ورغم أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لم يكشف بعد عن طبيعة إصابة أشرف حكيمي، أو مدة غيابه، وما إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي، فإن خروجه باكياً وعدم قدرته على المشي، أثار أيضاً قلق الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة وليد الركراكي (50 عاماً)، الذي سارع إلى إجراء اتصالاته بالطاقم الطبي للنادي الباريسي، لمعرفة نتائج الفحوصات الأولية، والتي جاءت غير مطمئنة، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـ"العربي الجديد"، والذي فضّل عدم ذكر اسمه.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أشرف حكيمي تعرّض لإصابة قوية في أربطة الكاحل، ما قد يحرمه، بنسبة كبيرة، من المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين. وخيّم الحزن والأسى على مشجعي منتخب المغرب، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أشرف حكيمي، قبل أسابيع قليلة من انطلاقة البطولة الأفريقية، بينما يترقب المدرب وليد الركراكي بقلق نتائج الفحوصات بالأشعة، وكله أمل في أن تكون مطمئنة بشأن النجم الأول في تشكيلة "أسود الأطلس"، حتى لا يتحول حلم الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا إلى كابوس مبكر.