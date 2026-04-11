دماء مبابي تثير الجدل أمام جيرونا.. ورد حاسم من الليغا

- أكدت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" أن عدم ظهور دماء كيليان مبابي خلال بث مباراة ريال مدريد وجيرونا لم يكن متعمداً، موضحة أن زوايا الكاميرات المتوفرة لم تسمح بذلك. - تعثر ريال مدريد في سباق الدوري بعد تعادله مع جيرونا، مما قد يمنح برشلونة فرصة لتوسيع الفارق إلى تسع نقاط في حال فوزه على إسبانيول، مع تبقي سبع جولات. - شددت الليغا على عدم وجود تعليمات لإخفاء اللقطة، وأكدت أن ضربة الكوع عُرضت في ثماني إعادات، نافية أي محاولة للتقليل من خطورة التدخل.

أوضحت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" أن عدم ظهور الدماء التي سالت من جبين الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، خلال البث التلفزيوني للقاء ريال مدريد وجيرونا، أمس الجمعة، لم يكن متعمداً، نافية بشكل قاطع وجود أي توجيه لإخفاء اللقطة، ومؤكدة أن الواقعة جرى التعامل معها وفق ما أتاحته زوايا الكاميرات المتوفرة.

وكان ريال مدريد قد تعرّض لتعثر جديد في سباق الدوري، قد يكون حاسماً في مسار المنافسة، ففي حال فوز برشلونة على إسبانيول على ملعب كامب نو، اليوم السبت، سيتسع الفارق إلى تسع نقاط، مع تبقي سبع جولات فقط، إحداها ستكون مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين. ولم يمر التعادل أمام جيرونا من دون جدل، بعدما ظهر مبابي مصاباً بنزيف في الجبهة عقب تلقيه ضربة بالكوع من اللاعب فيتور ريس، وخلال النقل التلفزيوني، لم تظهر الإصابة بوضوح، ولا كمية الدم التي سالت من جبين النجم الفرنسي، والتي قام الطاقم الطبي لريال مدريد بتنظيفها أثناء علاجه في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وجاءت الصور التي كشفت قوة الضربة من عدسات المصورين الصحافيين داخل الملعب، والتي أظهرت عمق الإصابة بشكل جلي.

من جانبها، شددت رابطة الدوري الإسباني على أنها لم تصدر أي تعليمات بعدم إظهار اللقطة، مؤكدة في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية، اليوم السبت، أنه لو توفرت صورة واضحة لما كان هناك أي مانع من بثها. وأوضحت أن الزاوية الوحيدة المتاحة في تلك اللحظة، أظهرت ذراع أحد أفراد الطاقم الطبي وهو يحجب وجه مبابي، ما حال دون رؤية الجرح والدماء، وقد وقع ذلك تحديداً عند الدقيقة 89 و13 ثانية من زمن المباراة. كما ذكّرت الليغا بأنه جرى عرض لقطة ضربة الكوع نفسها في ثماني إعادات مختلفة، نفياً لأي اتهام بمحاولة التقليل من خطورة التدخل، وأكدت أيضاً أنه لا توجد في دليل البث التلفزيوني أي قاعدة تمنع إظهار الدماء أو آثار الالتحامات العنيفة، على عكس ما هو معمول به في حالات أخرى، مثل اقتحام المشجعين لأرضية الملعب.