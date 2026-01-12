دفاع منتخب المغرب في كأس أفريقيا: استعادة قوته في مونديال قطر

- تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأول مرة منذ 2004 بعد فوزه على الكاميرون، ليواجه نيجيريا في مباراة صعبة نظرًا لقوة هجوم "النسور الخضراء" الذي سجل 14 هدفًا في خمس مباريات. - يتميز المنتخب المغربي بقوة دفاعية لافتة، حيث لم تهتز شباكه إلا مرة واحدة في البطولة، وهو إنجاز مشابه لما حققه في كأس العالم 2022 عندما وصل للمربع الذهبي بفضل دفاعه القوي. - يواجه "أسود الأطلس" تحديًا كبيرًا أمام نيجيريا، حيث يتطلب الأمر حذرًا مضاعفًا لتجنب مصير تونس والجزائر اللذين خسرا أمام نيجيريا في البطولة.

نجح منتخب المغرب لكرة القدم في التأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2004، حيث تمكن رفاق الحارس ياسين بونو من تخطي عقبة منتخب الكاميرون في ربع النهائي، ليضربوا موعداً مع نيجيريا في المربع الذهبي، في لقاء لن يكون سهلاً بحكم قوة "النسور الخضراء"، بعد أن حصدوا خمسة انتصارات توالياً في النسخة الحالية.

ويُعتبر الأداء الدفاعي نقطة قوّة منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها المملكة، ذلك أن شباكهم لم تهتز إلا في مناسبة وحيدة لحدّ الآن في خمس مباريات، فقد نجح منتخب مالي فقط في التسجيل في مرماهم من ركلة جزاء، وهي المباراة الوحيدة التي لم ينتصر خلالها "أسود الأطلس" في النسخة الـ35 من البطولة بتعادلهم (1ـ1)، وقبل ذلك، انتصر المغرب على جزر القمر (2ـ0) وعلى زامبيا (3ـ0) في الدور الأول، وفي ثمن النهائي، على تنزانيا (1ـ0)، وفي ربع النهائي على الكاميرون (2ـ0).

واستعاد دفاع المغرب قوّته خلال كأس العالم 2022، تاريخ الإنجاز الكبير للكرة الأفريقية والعربية، عندما تأهلوا للمربع الذهبي بفضل القوة الدفاعية التي ساعدتهم على الوصول إلى دور متقدم في المسابقة، بوصفهم أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، ففي نهائيات كأس العالم التاريخية، اهتزت شباك المغرب في مناسبة وحيدة، وكانت في الدور الأول أمام كندا رغم الانتصار (2ـ1)، وقبل ذلك تعادلوا مع كرواتيا (0ـ0) وانتصروا على بلجيكا (2ـ0)، وفي ثمن النهائي تعادلوا مع إسبانيا من دون أهداف، قبل التأهل بركلات الترجيح، وفي ربع النهائي، انتصروا على البرتغال (1ـ0).

ومن الطريف أن أرقام المغرب الدفاعية تكرّرت بين كأس العالم وبطولة أفريقيا بقبول هدف وحيد في كل مسابقة، ليصل "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي في إنجاز كبير، رافقه أداء مميز ونتائج تاريخية، بعد أن حافظ المدرب وليد الركراكي على معظم المدافعين الذين شاركوا في مونديال قطر. وفي مواجهة نيجيريا في نصف النهائي، سيكون التحدي مضاعفاً بالنسبة إلى "أسود الأطلس"، بما أنهم سيواجهون أقوى هجوم في هذه النسخة من البطولة، حيث سجل منتخب نيجيريا لحدّ الان 14 هدفاً في خمس مباريات، وهي أرقام مرعبة ستفرض على المغرب حذراً مضاعفاً لتفادي مصير منتخب تونس الذي خسر ضد نيجيريا في دور المجموعات (2ـ3) أو منتخب الجزائر الذي ودع المسابقة في ربع النهائي بالخسارة أيضا أمام نيجيريا (0ـ2).