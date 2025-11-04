يعيش النجم الجزائري المحترف في النادي المصري البورسعيدي، عبد الرحيم دغموم (26 عاماً)، مرحلة مميزة في مسيرته الكروية، بعد بداية قوية هذا الموسم مع فريقه وظهوره اللافت في صفوف المنتخب الجزائري الرديف خلال معسكر عنابة الأخير، وخلاله أثبت جهوزيته البدنية والفنية، ويبدو أن اللاعب بات قريباً من تحقيق حلمه الأكبر بالمشاركة مع "الخُضر" في الاستحقاقات المقبلة، خاصة في ظل رغبة المدرب مجيد بوقرة (43 عاماً) في الاعتماد على عناصر تجمع بين الخبرة والجهوزية قبل خوض بطولة كأس العرب بقطر نهاية العام الجاري.

وفي حوار خصّ به "العربي الجديد"، تحدث عبد الرحيم دغموم عن طموحاته الدولية ومستقبله مع المنتخب الجزائري، مؤكداً أنه يضع عينه على المنتخب الذي يقوده فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، معتبراً أن تمثيل المنتخب الأول يبقى هدفه الأسمى، دون أن يُغفل في الوقت نفسه التحديات القادمة مع ناديه المصري.

بداية، كنت عند وعدك بتجديد عقدك مع النادي المصري البورسعيدي، ما تعليقك؟

نعم، كنت عند الوعد الذي قطعته لرئيس النادي كامل أبو علي، بأنني سأجدد عقدي في حال عدم انتقالي إلى أحد الدوريات الأوروبية، وهذا ما حدث بالفعل. فضلت المصري رغم العروض المغرية من فرق خليجية ومصرية وجزائرية، لأنه لم يكن بإمكاني إدارة ظهري للرئيس ومسؤولي النادي بعد كل ما قاموا به معي خلال إصابتي على مستوى الأربطة المعاكسة وابتعادي عن الملاعب قرابة موسم كامل. لم يبخلوا عليّ بشيء، وكانوا يسددون مستحقاتي في وقتها، وكان من واجبي أن أرد لهم الجميل بالاستمرار معهم.

هل تلقيت عروضاً فعلية قبل اتخاذ قرار تجديد العقد؟

أجل، كان هناك اهتمام جدي من فريق كبير وعريق في مصر، بالإضافة إلى عرض رسمي من نادي السيلية القطري، واتصالات من أندية جزائرية مثل شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. كنت صريحا مع الجميع، وأكدت أن الأولوية كانت للاحتراف الأوروبي، وإن لم يتحقق ذلك فسأبقى مع المصري.

وماذا عن الحديث الذي دار بشأن تراجعك عن الانضمام لنادي شبيبة القبائل؟

هذا غير صحيح. المؤكد أنني التقيت بعض مسؤولي شبيبة القبائل ورئيس مولودية الجزائر، لكن لم تتقدم المفاوضات مع أي طرف، ولم أمنح موافقة رسمية لأحد، لذلك لا يوجد تراجع، بل فقط اخترت الاستمرار مع المصري، وهو القرار الصائب برأيي، وأعتذر من الجميع.

كيف تُقّيم قرارك بالتجديد مع المصري من الناحية الفنية والشخصية؟

أعتبره الخيار الأحسن. وجدت راحتي أكثر في النادي، وهو ما سمح لي ببداية مذهلة هذا الموسم، سجلت عدة أهداف وكنت في صدارة هدافي الدوري المصري في البداية، بالإضافة إلى تمريراتي الحاسمة واختياري أفضل لاعب في عدة مباريات، تخلصي من آثار الإصابة وفترة الإعداد الجيدة ساعداني كثيراً.

ماذا عن أدائك على المستوى القاري؟

تألقي لم يقتصر على الدوري المحلي، بل سجلت هدفاً مهماً جداً أهلنا إلى دور المجموعات قارياً، هذا الإنجاز جعلنا نحلم بالذهاب بعيداً، خاصة بعد مرارة إقصائنا الموسم الماضي بركلات الترجيح في ربع النهائي. لدينا طموح كبير هذا الموسم للمنافسة على الألقاب القارية والمحلية، خاصة مع توفر تعداد جيد ومدرب خبير مثل نبيل الكوكي.

ما علاقتك بالمدرب نبيل الكوكي؟

علاقتي به مميزة. كان دائما فأل خير عليّ، فقد تألقت معه سابقاً في فترة تدريبه لوفاق سطيف، التحقت لأول مرة بالمنتخب الوطني، كما تلقيت أول دعوة للمنتخب الأول خلال فترة إشرافه، مؤخراً كنت ضمن القائمة الموسعة لمعسكر أكتوبر مع المنتخب الأول، قبل أن ألتحق بالمنتخب الرديف تحت قيادة مجيد بوقرة.

كيف كانت تجربة دغموم مع منتخب الجزائر الرديف؟

سعادتي كانت كبيرة بالحضور مع منتخب بلادي، حتى وإن كان ذلك مع المنتخب الرديف. حمل الألوان الوطنية شرف لأي لاعب. خضنا وديتين مفيدتين أمام منتخب فلسطين بعنابة، وقدمنا أداء طيباً، والمدرب وقف على كل ما يحتاجه، والآن نستعد لمعسكر جديد شهر نوفمبر في القاهرة، حيث سنواجه منتخب مصر ودياً مرتين استعداداً لكأس العرب.

ما أهدافكم في كأس العرب المقبلة؟

نحن مطالبون بتقديم دورة مميزة والدفاع عن اللقب الذي حققناه في النسخة الماضية. نمتلك كل المقومات، بفضل وفرة الخيارات في كل المراكز. صدقوني، المنتخب الرديف لا يقل شأناً عن المنتخب الأول، بوجود أسماء مثل أمير سعيود، ياسين براهيمي وربما آدم وناس، وهي عناصر لعبت وتألقت مع المنتخب الأول.

من يرى دغموم المنافس الأبرز في بطولة كأس العرب؟

نحن من أبرز المرشحين، لكن المهمة لن تكون سهلة، هناك منتخبات قوية ستأتي من أجل اللقب، أبرزها مصر التي أعتبرها المنافس الأول، إضافة إلى قطر البلد المنظم، الذي سيستغل عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

ماذا عن المنتخب الوطني الأول، وهل ما زال يشكل طموحك الأكبر في مسيرتك؟

بطبيعة الحال، المنتخب الأول هو هدفي الأول والرئيسي، وهو الحلم الذي أعمل من أجله. وجودي سابقاً ضمن القائمة الموسعة لمعسكر أكتوبر يجعل هذا الحلم مشروعاً وقائماً. ما يجعلني متقبلاً لغيابي عن المنتخب الأول حالياً، هو أن المنتخب الرديف تنتظره بطولة مهمة جداً، وهي كأس العرب التي لا تقل شأناً عن كأس أمم أفريقيا، وتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، أتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الأول الذي ينتظره تحدٍ صعب في المغرب، وأرى أن رفقاء رياض محرز من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري، رغم المنافسة الشرسة من منتخبات قوية مثل مصر، السنغال، ساحل العاج والمغرب.

غيابك عن قائمة المنتخب الأول أثار تساؤلات في مصر، كيف تلقيت ذلك؟

فعلاً، عدم استدعائي كان حديث الكثيرين في مصر، خاصة أنني واحد من أبرز لاعبي الدوري هذا الموسم. الجميع يدرك قوة البطولة المصرية ومستواها العالي، بما تضمه من لاعبين كبار، حتى في منتخب الفراعنة، تلقيت إشادة كبيرة من محللين ولاعبين سابقين، وهو أمر يشرفني جداً، لأن إقناع الجماهير المصرية ليس أمراً سهلاً، فهم يعرفون كرة القدم جيداً وتعودوا على رؤية لاعبين كبار في بطولتهم. لذلك أعتبر هذا الترشيح تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً، ويضع على عاتقي مسؤولية أكبر للاستمرار في المستوى نفسه.

كيف تابعت مشوار المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم؟

تابعت التصفيات بكل شغف وحماس، وفرحت كثيراً بعد ضمان التأهل للعرس العالمي عن جدارة. سعادتي كانت مضاعفة لأن صديقي وزميلي السابق في وفاق سطيف، محمد الأمين عمورة، كان له الفضل الأكبر في هذا الإنجاز، بعدما سجل عشرة أهداف خلال التصفيات، بالإضافة إلى تمريراته الحاسمة التي صنعت الفارق.

هل كان يتوقع دغموم أن يصل محمد الأمين عمورة إلى هذا المستوى العالمي؟

سأكذب إن قلت إنني توقعت وصوله لهذه المرتبة بهذه السرعة. كنا نعرف موهبته وقوته، لكن لم نتوقع أن يتطور بهذا الشكل الخرافي. اليوم هو لاعب أساسي في فولفسبورغ، ويتابعه كبار أندية أوروبا، وأصبح من أبرز لاعبي المنتخب، إن لم يكن الأفضل حالياً. تخيّل أن يتصدر ترتيب هدافي تصفيات المونديال متفوقاً على أسماء مثل محمد صلاح وساديو ماني. عمورة مثال حي على نجاح اللاعب المحلي، ويستحق كل الثناء وأتمنى له المزيد.