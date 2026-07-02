دعوى بمليار دولار ضد فيفا بعد خروج إيران من مونديال 2026

- رفع لطف الله كافيه أفراسيابي دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد فيفا ورئيسه جياني إنفانتينو بعد إقصاء المنتخب الإيراني من كأس العالم 2026، مدعياً التمييز ضد المنتخب الإيراني. - أفراسيابي، الذي كان مستشاراً لفريق المفاوضات النووية الإيراني، يسعى لتمثيل 91 مليون إيراني أو أميركي من أصل إيراني، مشيراً إلى الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب التمييز. - الدعوى تتهم فيفا بازدواجية المعايير بعد إلغاء هدف الفوز لإيران ضد مصر، مما أدى لتأهل مصر وخروج إيران، مع تأكيد وجود أدلة على خطأ قرار الحكم المساعد بالفيديو.

رفع عالم السياسة الإيراني لطف الله كافيه أفراسيابي، الذي سبق أن اتهمته السلطات الفيدرالية بالعمل عميلاً غير مسجل لطهران، دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو، وذلك بعد إقصاء المنتخب الإيراني من بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب تقرير صحيفة إندبندنت البريطانية الخميس، فإن أفراسيابي، الذي شغل منصب مستشار رسمي لفريق المفاوضات النووية الإيراني خلال المفاوضات مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، يسعى إلى رفع دعوى جماعية نيابةً عن نحو 91 مليون مواطن إيراني أو أميركي من أصل إيراني ممن شجعوا المنتخب الإيراني لكرة القدم، والذين عانوا من صدمة نفسية من جراء التمييز الصارخ الذي تعرض له منتخبهم، وذلك وفقاً لدعوى مدنية رُفعت في 30 يونيو/حزيران أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، بحسب التقرير.

وفي دعواه، يعترض أفراسيابي، البالغ من العمر 68 عاماً والمقيم في ولاية ماساتشوستس الأميركية، على "ازدواجية معايير فيفا ونفاقه وتمييزه الصريح" ضد المنتخب الإيراني، الذي جُرِّد من هدف الفوز في مباراته الأخيرة ضد مصر في نهاية الأسبوع الماضي بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أظهرت أن اللاعب المُسجِّل كان متسللاً. ونتيجةً للتعادل 1-1، تأهلت مصر للأدوار الإقصائية من البطولة لأول مرة في تاريخها، بينما ودّعت إيران البطولة. ويؤكد أفراسيابي في دعواه وجود "أدلة واضحة لا جدال فيها" على أن نظام "الحكم المساعد بالفيديو" التابع لـ"فيفا" اتخذ قراراً "خاطئاً" "مُصمَّماً عمداً لحرمان إيران من الفوز".

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وأضاف أفراسيابي في تصريحات للمصدر نفسه: "إذا حالفني الحظ بوجود هيئة محلفين نزيهة، فقد ينظرون في مبلغ أكبر نظراً إلى خطورة تصرف فيفا في هذه القضية". وتابع أفراسيابي قائلاً: "كان ينبغي على فيفا أن يتخذ إجراءً حيال ذلك"، مضيفاً أن الهدف الملغي، إلى جانب سلسلة من الإهانات الأخرى التي واجهها المنتخب الإيراني من الحكومة الأميركية، "أثارت استياءً بالغاً لدى ملايين الإيرانيين، بمن فيهم أنا".