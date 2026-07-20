"دعونا ننسى كل شيء"... كلمات ميسي الأخيرة قبل نهائي المونديال

- عانى ليونيل ميسي من خيبة أمل كبيرة بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث انتهت المباراة بهدف لصالح إسبانيا في ملعب "ميتلايف" بنيويورك. - حاول ميسي تحفيز زملائه قبل المباراة النهائية، مشددًا على أهمية الهدوء والتركيز، في محاولة لتجاوز الانتقادات الإعلامية الإسبانية التي اتهمت الأرجنتين بالحصول على "مزايا تحكيمية". - بعد المباراة، تأثر اللاعبون الأرجنتينيون بتصريحات إيمريك لابورت، التي انتقدت عنفهم في المباريات السابقة، مما دفع بعضهم لمعاتبة قائد إسبانيا، رودري.

عاش قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً) لحظات عصيبة للغاية، بعدما تجرع مرارة الهزيمة أمام منتخب إسبانيا، الذي استطاع تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز بهدف مقابل لا شيء في المواجهة النهائية بملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك، الأحد.

وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الاثنين، أن ليونيل ميسي حاول قبل انطلاق مواجهة النهائي ضد إسبانيا تحفيز نجوم منتخب الأرجنتين، بعدما قال: "هيا يا شباب، اهدأوا. المهم أن نبقى هادئين، دعونا ننسى كل شيء. دعونا نلعب فقط، ودعونا نركز على اللعب يا رفاق"، الأمر الذي أثار استغراب جماهير الرياضة، لأنهم أرادوا معرفة ما يجب أن ينساه رفاق "البرغوث".

وأكدت القناة أن ميسي أراد إيصال رسالة مباشرة لجميع نجوم منتخب الأرجنتين، بأن عليهم نسيان ما قيل بحقهم قبل انطلاق المواجهة النهائية في بطولة كأس العالم 2026، وبخاصة الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام الإسبانية، التي اتهمت كتيبة المدرب ليونيل سكالوني، بأنها حصلت على "مزايا تحكيمية" خلال الرحلة في المونديال.

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لكن تبدو رسالة ميسي موجهة مباشرةً إلى رفاقه، الذين ظهر عليهم التأثر بعد نهاية المواجهة، وبخاصة أن بعضهم توجه إلى قائد منتخب إسبانيا، رودري، من أجل معاتبته على التصريحات التي أطلقها زميله إيمريك لابورت، قبل انطلاق المباراة النهائية، عندما قال: "الجميع شاهد المواجهات الأخيرة، وحدثت فيها أشياء فاجأتنا كثيراً، وأفعالاً سمح لها بالمرور دون عقاب"، يقصد عنف لاعبي الأرجنتين ضد منافسيهم، وبخاصة في لقاء نصف النهائي أمام إنكلترا، التي خسرت بهدفَين مقابل هدف.