دستان ساتباييف… مشروع هدّاف عالمي في تشلسي بملامح من أغويرو

- دستان ساتباييف، البالغ من العمر 17 عامًا، أصبح أصغر هدّاف في تاريخ نادي كيرات ألماتي ومنتخب كازاخستان، محققًا أرقامًا قياسية بفضل مهاراته المذهلة، ويستعد للانتقال إلى تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2026. - في موسم 2025، ساهم ساتباييف في فوز كيرات ألماتي بلقب الدوري الكازاخستاني الممتاز، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف، وبرز في دوري أبطال أوروبا كأحد أصغر الهدّافين. - تشلسي أعلن عن ضم ساتباييف في فبراير 2025، بقيمة صفقة تصل إلى 4 ملايين يورو، ضمن استراتيجيته للاستثمار في المواهب الشابة.

نجح دستان ساتباييف (17 عاماً) في تسجيل عدد من الأرقام القياسية، أبرزها أنه أصبح أصغر هدّاف في تاريخ نادي كيرات ألماتي ومنتخب بلاده كازاخستان. ويرى الخبراء أن المهاجم الشاب الذي يصفه كثيرون بـ"الطفل أغويرو"، يسير بثبات نحو مستقبل كبير، على أن تكون محطته الأولى صيف عام 2026، عندما ينتقل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ليلتحق بنادي تشلسي.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، أمس الثلاثاء، وُلد دستان ساتباييف في مدينة ألماتي، وتدرّج في مختلف فرق الفئات العمرية لنادي كيرات، قبل أن يخوض أول مباراة رسمية له في مايو/ أيار 2024، وهو في سن الـ15 فقط، ليكون أصغر لاعب في تاريخ النادي بالتساوي مع أبزال بايسيبكوف. وبعد أشهر قليلة، وتحديداً في مارس/ آذار 2025، سجّل أول أهدافه وهو لم يُكمل عامه السادس عشر بعد، محطماً رقماً آخر، قبل أن يواصل تألقه بشكل لافت.

وفي موسم 2025، نجح كيرات ألماتي في الحفاظ على لقب الدوري الكازاخستاني الممتاز، وكان ساتباييف أحد أبرز عناصر الفريق، بعدما سجل 14 هدفاً في 26 مباراة، كذلك صنع سبعة أهداف، ليصل مجموع مساهماته الهجومية إلى 21 هدفاً. وعلى الصعيد القاري، شارك النادي للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، ليخطف المهاجم الشاب الأضواء أيضاً، ففي مباراة الخسارة أمام كوبنهاغن (2–3) في نوفمبر/ تشرين الثاني، أصبح ثالث أصغر هدّاف في تاريخ البطولة، متقدّماً عليه فقط لامين يامال وأنسو فاتي.

أما دولياً، فقد سجّل ساتباييف رقماً جديداً في مارس 2025، حين أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب كازاخستان في التاريخ. وبعد ست مباريات، نجح في تسجيل هدفه الأول بقميص المنتخب خلال التعادل 1-1 مع بلجيكا، غير أنه لن يشارك في كأس العالم 2026، بعدما حلّ منتخب بلاده رابعاً في مجموعته، التي ضمّت بلجيكا وويلز ومقدونيا الشمالية وليختنشتاين. وكما يحدث غالباً مع المواهب المبكرة، تحرك تشلسي الإنكليزي بسرعة لحسم صفقة ساتباييف، فأعلن ضمه في فبراير/ شباط 2025، على أن ينتقل رسمياً إلى لندن بعد بلوغه 18 عاماً في أغسطس/ آب 2026.

ويواصل النادي اللندني استراتيجيته القائمة على الاستثمار في النجوم اليافعين، إذ سينضم إليه أيضاً كل من جوفاني كويندا، من سبورتينغ البرتغالي، ودينر من كورينثيانز البرازيلي، في الصيف ذاته. وبلغت قيمة الصفقة 2.4 مليون يورو، ومع الحوافز الإضافية، قد تصل إلى 4 ملايين يورو، وهو مبلغ قد يصبح رقماً قياسياً في تاريخ كرة القدم الكازاخستانية.