- درو فرنانديز، النجم الإسباني الشاب، ظهر أساسياً لأول مرة مع باريس سان جيرمان في فوزهم على ميتز 3-0، بعد انتقاله من برشلونة في صفقة مثيرة للجدل. - المدرب لويس إنريكي أشاد بأداء فرنانديز، مشيراً إلى أنه لا يزال في مرحلة النمو، بينما أكد زميله غونزالو راموس على تميز فرنانديز واندماجه السريع مع الفريق. - فرنانديز أقر بأن مستوى الدوري الفرنسي فاق توقعاته، ورغم عدم تسجيله أهدافاً، أظهر مهارات فنية مميزة في المباراة.

ظهر النجم الإسباني، درو فرنانديز (18 عاماً)، أساسياً للمرة الأولى مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث شارك في انتصار فريقه على ميتز (3ـ0)، في منافسات الأسبوع 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، إذ فضل المدرب لويس إنريكي منحه فرصة كاملة وذلك بعد أن اقتصر ظهوره على بعض الدقائق في المباريات السابقة، وكان اللاعب قد انضمّ إلى النادي الفرنسي، في نهاية الميركاتو الشتوي، قادماً من نادي برشلونة الإسباني، بعد صفقة أثارت جدلاً واسعاً بما أنه من مواهب النادي الكتالوني، ورغم أن إدارة الفريق الإسباني رغبت في استمراره فقد أصرّ على الرحيل.

ونقلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أمس الأحد، موقف المدرب لويس إنريكي من الوافد الجديد، إذ قال في مؤتمر صحافي: "علينا أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة لأنه صغير جداً. من خلال ما رأيته، كان جيداً جداً، لكنه لا يزال في مرحلة نموه". أما المهاجم البرتغالي، غونزالو راموس، فقال عن زميله الجديد: "يمكنكم أن تروا أنه لاعب مميز للغاية، فهو يمتلك الكثير من الصفات. لقد اندمج جيداً مع الفريق، ويلعب معنا كما لو كان هنا منذ عام، على الرغم من أنه لم يمضِ سوى شهر واحد".

واعترف فرنانديز بأن مستوى الدوري الفرنسي فاق توقعاته، وقال في تصريحات إعلامية: "في الحقيقة، كنت أتوقع مستوى أقل في الدوري الفرنسي. المنافسون أقوياء للغاية. سأواصل العمل على التحسن". ولم يساهم اللاعب الإسباني بأهداف فريقه في هذه المباراة، ولكنه حاول أن يقدم الإضافة عبر بعض اللوحات الفنية التي تكشف مستواه الفني المميز، والذي سمح له بالانتقال إلى النادي الفرنسي مقابل مبلغ مالي قارب ثمانية ملايين يورو.

ورغم أن فرنانديز واجه بعض الصعوبات في هذه المباراة بسبب الصراعات البدنية القوية التي فرضها لاعبو ميتز، إلا أن ظهوره الأول كان مميزاً قياساً بنقص خبرته، وكذلك عدم انسجامه بشكل كامل مع فريقه الجديد، إضافة إلى أن نادي باريس سان جيرمان لم يعتمد خلال هذه المباراة على التركيبة الأساسية، فالمدرب أدخل بعض التعديلات تحسباً لمواجهة نادي موناكو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.