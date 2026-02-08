درجال يكشف خطة معسكر منتخب العراق ويحسم مصير دوري النجوم

- أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عن إقامة معسكر تدريبي خارجي للمنتخب العراقي في دولة قريبة من المكسيك منتصف الشهر المقبل، استعداداً لمباراة الملحق المؤهلة لمونديال 2026، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني للاعبين. - أكد درجال استمرار منافسات دوري نجوم العراق دون توقف، حتى خلال أيام التوقف الدولي، مع السماح للأندية بتسجيل خمسة لاعبين جدد، لضمان انتهاء الدوري قبل نهاية مايو المقبل. - يستعد المنتخب العراقي لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي، بعد تأهله على حساب الإمارات في الملحق النهائي لقارة آسيا.

كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال (66 عاماً)، اليوم الأحد، عن ملامح المرحلة المقبلة الخاصة باستعدادات منتخب العراق، مؤكداً إقامة معسكر تدريبي خارجي في دولة قريبة من المكسيك، منتصف الشهر المقبل، تحضيراً لمباراة الملحق، إلى جانب حسم موقف استمرار منافسات دوري نجوم العراق دون توقف.

وقال درجال، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الجهاز الفني للمنتخب العراقي يتابع اللاعبين بشكل كامل، هناك اجتماعات منتظمة تُعقد مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً مع المدرب، لمناقشة كل ما يتعلق بتهيئة المنتخب والاستعدادات المقبلة". وأوضح درجال: "المعسكر التدريبي للمنتخب سيُقام في دولة قريبة من المكسيك. هذه مهمة ينتظرها الجميع، فهناك أكثر من 45 مليون عراقي يترقبون الفرحة، ونأمل أن يكون اللاعبون في يومهم، وأن ينجح المنتخب في التأهل، بعد غياب دام 40 عاماً".

وتابع: "منافسات دوري نجوم العراق ستستمر حتى خلال أيام التوقف الدولي، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الأندية، مع منح الفرق حق تسجيل خمسة لاعبين جدد، لضمان عدم توقف المسابقة. الدوري يجب أن ينتهي قبل نهاية شهر أيار/مايو المقبل". ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في لقاء الحسم ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات مونديال 2026، والمقرر إقامته في نهاية شهر آذار/مارس المقبل، بعدما نجح رفاق أيمن حسين بخطف بطاقة التأهل على حساب الإمارات، في الملحق النهائي لقارة آسيا.