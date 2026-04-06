- كشف رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، عن خطة إعداد منتخب العراق لمونديال 2026، حيث سيتجمع الفريق في 25 مايو لخوض معسكر تدريبي يمتد لثلاثة أسابيع، يتخلله مباريات ودية في بغداد وأوروبا وأمريكا. - أكد درجال أن قائمة المنتخب مفتوحة للاعبين المحليين والمحترفين، مع التركيز على الجاهزية الفنية والبدنية، مشيراً إلى أهمية الجانب النفسي وتقليل الضغوط على اللاعبين. - يجري التنسيق مع الاتحاد الإسباني لتنظيم مباراة ودية، بينما يستمر الدوري العراقي حتى نهاية مايو، مما يؤثر على مواعيد التحاق بعض اللاعبين.

كشف رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال (66 عاماً)، تفاصيل خطة إعداد منتخب العراق لمونديال 2026، المقررة إقامته في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا. ومن المقرّر أن يلعب "أسود الرافدين" في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

وبين درجال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية، مساء الأحد، أن المنتخب سيتجمع في 25 مايو/آيار المقبل، وسيخوض في بغداد ثلاث وديات مع منتخبات مهمة. وأضاف درجال: "ستنطلق الاستعدادات بشكل فعلي في تجمع يوم 25 مايو المقبل، حيث سيدخل المنتخب الوطني معسكراً تدريبياً سيستمر لنحو ثلاثة أسابيع قبل انطلاق المونديال، تتخلله مباراتان إلى ثلاث مع منتخبات مهمة". وأضاف: "إحدى المباريات قد تُقام في بغداد في حال ملاءمة الظروف، فيما ستُقام مباريات أخرى خارج العراق، من بينها مواجهة محتملة في أوروبا، وأخرى يجري العمل على تنظيمها في الولايات المتحدة الأميركية". وتابع: "قائمة المنتخب لا تزال مفتوحة حتى الآن، ولا توجد أي خطوط حمراء على استدعاء اللاعبين، سواء من داخل الدوري المحلي أو من المحترفين في الخارج. قرارات الاختيار تعود بالكامل إلى الجهاز الفني، ويجب احترامها وفقاً لمعايير الجاهزية الفنية والبدنية".

وأردف: "موعد التحاق بعض اللاعبين يعتمد على أوضاعهم في البلدان التي يلعبون فيها، لا سيما في ظل بعض القيود التي قد تؤثر على إمكانية سفرهم". وكشف رئيس اتحاد الكرة عن وجود تواصل مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتنظيم مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد، مشدداً على أهمية الجانب النفسي في المرحلة المقبلة، مبيناً أن "الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، وأن الجهاز الفني عمل على تقليل الضغوط النفسية عن اللاعبين، كما حدث قبل مباراة بوليفيا"، وفي ما يتعلق بالدوري العراقي، أوضح درجال أنه "مستمر حالياً، ومن المؤمل أن يختتم في نهاية شهر مايو المقبل".