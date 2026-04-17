درجال: عموتة تراجع عن تدريب منتخب العراق رغم الاتفاق

كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال (66 عاماً)، عن رفض المدرب المغربي الحسين عموتة تولي مهمة الإشراف على الجهاز الفني لمنتخب "أسود الرافدين"، بعد رحيل الإسباني خيسوس كاساس في شهر مايو/أيار عام 2025. وقال عدنان درجال خلال حديثه في برنامج "هاتريك"، أمس الخميس، إن المدرب المغربي الحسين عموتة كان قريباً من تولي مهمة الإشراف على الجهاز الفني لمنتخب "أسود الرافدين" قبل التعاقد مع الأسترالي غراهام أرنولد، الذي نجح في مهمته بشكل كبير بعدما استطاع قيادة رفاق المهاجم أيمن حسين نحو بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتابع درجال: "كان هناك اتفاق مبدئي مع الحسين عموتة من أجل تدريب منتخب العراق، بعد رحيل خيسوس كاساس في شهر مايو/ أيار الماضي، لكن كل شيء تغير في اللحظات الأخيرة بعدما تراجع المدرب المغربي عن قبول المهمة، وتحدث معي بكل صراحة عن سبب رفضه، ولا أحد ينسى أنني كنت أدربه عندما كنت مديراً فنياً لنادي السد القطري، وأعتز كثيراً بأخلاقه العالية".

وكان منتخب العراق قد حسم تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على بوليفيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المكسيك، ضمن منافسات المباراة النهائية للملحق العالمي المؤهل للمونديال، والذي تنافس خلاله المنتخبان على البطاقة الثامنة والأربعين للمسابقة الدولية، التي غاب عنها "أسود الرافدين" لمدة 40 عاماً.

ويذكر أن منتخب العراق تنتظره مهمة صعبة للغاية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما وقع في المجموعة التاسعة برفقة كل من السنغال (وصيف مونديال قطر 2022)، والسنغال، بالإضافة إلى النرويج، التي تمتلك الكثير من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، الأمر الذي يجعل رفاق المهاجم أيمن حسين في اختبار قوي للغاية.